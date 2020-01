¿Quién es Jeanine Cummins, la autora de “American Dirt”?

Jeanine Cummins es una autora estadounidense que en los últimos día ha estado en boca de todos por su obra “American Dirt”, de la cual muchos críticos han señalado que refuerza estereotipos sobre los mexicanos y su travesía como migrantes que se dirigen a Estados Unidos.

Desde que Oprah Winfrey incluyó el título en su club de lectura, y lo obsequió a celebridades como Yalitza Aparicio y Salma Hayek, la fama del libro creció y levantó dudas sobre si una mujer que no es latina ni inmigrante sea la adecuada para presentar esta historia. Entonces surge la pregunta, ¿quién es Jeanine Cummins?

Cummins nació en Rota (España) cuando su padre Gene Cummins (1945-2016) era miembro de la Marina de EU y su madre era enfermera. Durante su infancia creció en Maryland, se graduó de la carrera “English and communications” en la Universidad de Towson y se mudó a Belfast, Irlanda del Norte.

Ascendientes de su padre eran de Puerto Rico, por lo que la escritora se considera una mujer blanca y latina. En diversas entrevistas, la autora ha declarado su cercanía con el país. En sus redes sociales se mostró activa en la solidaridad con esa nación tras los huracanes de 2017, desde criticando a medios de comunicación por disminuir la gravedad de la situación, hasta la donación de víveres y la recaudación de fondos para damnificados.

Carrera en la industria editorial

En 1997 Cummins regresó a EU donde inició una carrera de 10 años en la industria editorial. Trabajó en Penguin Random House previo a dedicarse a la escritura de tiempo completo.

Hasta ahora ha publicado cuatro títulos. El primero fue “A Rip in Heaven: A Memoir of Murde and Its Aftermath” en 2004, donde Cummins presenta la historia de cómo un crimen afectó no sólo a dos de sus primas y su hermano, sino a toda su familia.



En 2010 publicó “The Outside Boy”, una ficción ambientada en los años 50 en Irlanda. El abuelo de Christopher Hurley muere y su padre decide abandonar la vida nómada que llevaban y opta por establecerse. Sin embargo al encontrar un recorte de periódico que revela un secreto sobre su madre, la realidad del menor cambia.



Tres años después, la escritora publicó “The Crooked Branch”, donde Majelle, la protagonista, se encuentra con el diario de Ginny, una de sus ancestros, y queda impactada por la historia del asesinato de uno de sus familiares.

Ginny y su familia huían hacia EU por la hambruna que padecían en Irlanda. No obstante no todos lo logran y la propia Ginny comienza a llamarse asesina. Al leer dichos sucesos, Majelle se cuestiona si por genética está destinada a ser una mala madre, por lo que ahonda en la vida de sus antepasados para así descubrir secretos familiares.

La polémica por presunta apropiación cultural

Respecto al escándalo que ha surgido tras su último lanzamiento, “American Dirt” (2020), la autora ha argumentado que al estar casada con un inmigrante irlandés –por más de 10 años– el tema de este fenómeno social le es cercano.

Cummins declaró a la agencia de noticias AP que pasó tiempo en México y conoció a muchas personas a ambos lados de la frontera.

La propia Cummins escribió en el epílogo del libro: “Deseaba que alguien un poco más moreno que yo lo hubiera escrito". Y entonces agregó que quizás ella podía servir como un puente. “Pensé, ‘si tú eres la persona que tiene la capacidad de ser un puente, ¿por qué no ser un puente?'”.

Actualmente, la editorial Flatiron canceló la gira promocional de la escritora por cuestiones de seguridad y lamentó que un libro “bienintencionado” sea recibido con “rencor corrosivo”.

