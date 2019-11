La Feria Internacional del Libro de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que tiene a México como invitado de honor, vivió su primer viernes con un ambiente festivo, pese a que en la religión musulmana este día se considera sagrado, pero los habitantes demostraron por qué esta ciudad fue recientemente nombrada como la Capital Mundial del Libro.

Los habitantes de Sharjah, considerada la capital cultural de los EAU, ubicada al norte de Dubai, caracterizado por ser uno de los emiratos más conservadores, abarrotaron el estacionamiento del centro de convenciones tan sólo unos minutos antes de que dieran las cuatro de la tarde, hora de apertura de la feria por las mismas cuestiones religiosas.

Al atravesar las puertas del Sharjah Expo Centre, donde regularmente se llevan a cabo eventos de exhibición de productos que van de electrónicos a muebles, se percibe el ambiente familiar que inunda la feria.

Se observa que en la población de Sharjah abundan jóvenes y niños, público al que se le ha dedicado gran parte de este encuentro librero que nació en 1982, con un programa que incentiva a la enseñanza de toma de decisiones, promoción de la lectura, tradición e incluso un buen manejo de redes sociales, ya que el evento cuenta con una sección llamada “Media Center”, además ofrece talleres en el “Kids Hall”, que mezclan escritura y estas plataformas.

La feria, en su edición 37, ha tenido la visita del premio Nobel de Literatura 2006, Orhan Pamuk. Se espera la visita del ganador del Man Booker Prize de 2012, Jeet Thayil, y la ganadora del American Book Award, Bernice McFadden, entre otros.

Este fin de semana, el pabellón de México ofrecerá una charla de Roberto Banchik, director editorial de Penguin Random House en México y Centro América, sobre las traducciones en el mercado hispanohablante. También se ofrecerá la presentación del poemario "Memorial de Ayotzinapa", de Mario Bojórquez, y la plática “Books to learn to look to name and think the world”, con Peggy Espinosa, fundadora de Petra ediciones, la cual se caracteriza por el uso de gráficos con el objetivo de explicar conceptos, entre otras actividades.

La jornada del día de actividades mexicanas abrió con el Ballet folclórico de Oaxaca. Los bailarines de esa entidad dieron un toque festivo que invitó desde niños hasta mujeres debajo de su vestimenta tradicional a moverse al ritmo del jarabe mixteco, alegría que contrastó con el desolado pabellón mexicano que ofreció diversos títulos, artesanías guerrerenses, réplicas de antiguos códices y maniquís con indumentaria tradicional.

