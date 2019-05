Leonora Carrington, desde la profunda mirada de su hijo

[email protected]

“Muchas veces se hablaba de Leonora como la bruja, como la hechicera o el personaje mágico… todas esas son etiquetas que, la verdad, estaban muy lejos de lo que ella era. Leonora era una persona que tenía un extraordinario talento para pintar y lo demás son adornos, cosas que la gente quiere ponerle para crear una figura mítica. Yo no quería eso”, dice Gabriel Weisz Carrington, hijo de la pintora, a propósito de su libro “El cuadro invisible. Mi memoria de Leonora”, que será presentado a las 12 horas de este sábado 1 de junio en el Museo de Arte Moderno.

Ensayista, dramaturgo y maestro en el posgrado de Letras de la UNAM, Gabriel Weisz cuenta que si bien no tenía, en principio, la idea de escribir un libro, al ver que se escribían cosas sobre la pintora y escultura, “muchas veces cosas con las que no estaba de acuerdo”, decidió publicar uno sobre las experiencias que con ella compartió, sobre hechos de la vida de la pintora previos a su llegada a México, pero también reflexiones sobre la relación de Leonora Carrington con el arte, las técnicas que trabajó y también su interés por el pensamiento.

“Hay experiencias que ella tuvo antes de que yo naciera, algo de la vida con Max Ernst, en el hospital de Santander (España) donde estuvo internada y la crisis nerviosa que tuvo. Luego, poco a poco, voy entrando en otros aspectos muy distintos. A mí, lo que me interesaba no era hacer un anecdotario, sino que tuviera cierta profundidad; entonces hay una cierta discusión que tenemos en torno a libros que a ella le interesaban particularmente, en torno a formas de arte. Algo que yo no vi en otros libros, porque a la gente lo que le atraía eran los chismes”, explica Gabriel Weisz.



Leonora Carrington pintando las tentaciones de San Antonio. Foto: Archivo de Leonora Carrington. © Estate of Leonora Carrington/ARS

Leonora Carrington, de quien en 2017 se conmemoró el centenario de su nacimiento (Lancashire, Reino Unido), conoció en 1937 al artista alemán Max Ernst, con quien huyó de París. En 1941 llegó a España. Luego se casó con el diplomático mexicano Renato Leduc, de quien se divorció poco después. Después de estar en Nueva York, llegó a México hacia 1942, adquirió la ciudadanía mexicana y en este país tuvo a su familia y desarrolló su obra.

Su hijo enfatiza que con este libro “quería mostrar la persona, qué tipo de artista era ella, y el tipo de objetos que hizo en un momento determinado. Me detengo en algunos que tienen significado para mí”.

La relación con las artes y el conocimiento son motivos del libro: “Las artes y el conocimiento son la estructura que hay atrás; muchas veces son mitos que ella fue tomando de Jung, por ejemplo, son algunos de los aspectos que se tratan en el libro, hay evidentemente partes de vida, algunas muy humorísticas, otras no tanto”.

Gabriel Weisz dice que el libro está hecho con base en recuerdos, así como también en cartas y notas, con las cuales se recuperó un discurso narrativo.

“El motivo principal, también, de escribir el libro, fue trabajar en la tristeza que sentí por la pérdida de una amiga, de una colaboradora, de una madre. Ella fue todo eso. Ella me introdujo a los museos, al arte en general. Esto era extraordinario con ella, era prácticamente una maestra innata. Nunca forzaba interpretaciones ni nada por el estilo. Cuando fuimos a Europa me enfrentó ante cierto tipo de cuadros y me preguntaba qué era lo que yo pensaba, qué sentía… jugábamos un poco con el cuadro”, dice Gabriel Weisz, quien es presidente de la Fundación Leonora Carrington A.C.

Las páginas del libro, que contienen fotografías de su obra y familiares, buscan en gran medida romper con un mito. “Mucho más es mostrar una persona del cotidiano, la inteligencia, el talento que tenía para pintar, algunas de las técnicas que utilizaba para estos trabajos, un acercamiento muy distinto al que se pudiera encontrar en una biografía interesada solamente en tonterías, yo siento que la mayoría de las biografías que se han hecho sobre ella son de una enorme estupidez”.

“El cuadro invisible. Mi memoria de Leonora”, de Gabriel Weisz Carrington, fue editado por Pilar Bordes; será presentado este sábado a las 12 horas en el Museo de Arte Moderno, participan Tere Arcq y el autor.

