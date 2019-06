Ken Follett y Jojo Moyes hacen "tour de la amistad" contra el "brexit"

Los aclamados autores británicos Ken Follett, Lee Child, Jojo Moyes y Kate Mosse viajarán a Madrid, Milán, Berlín y París en noviembre para expresar su "vergüenza" ante el "brexit" y mostrar su "aprecio" a sus millones de lectores europeos, anunciaron este martes en Londres.

Los prestigiosos escritores se embarcarán en esa "Gira de la amistad", que arrancará el 17 de noviembre en el Teatro Carcano de Milán, seguirá por Madrid -el día 19 en la Fundación Telefónica-, los llevará a Berlín -en la sede de la RBB Radio el día 23- y concluirá en París, el día 25, en un lugar aún por concretar.

En ella, según revelaron hoy a medios extranjeros, planean celebrar varios actos en salas de teatros para hablar de su trabajo, responder a preguntas de la audiencia, o entablar un diálogo con otros escritores o aspirantes a escritor.

¿El motivo? Demostrar a sus vecinos en el continente su rechazo al "brexit" y al actual debate político que discurre en el Reino Unido.

"Hacemos esto porque estamos preocupados, nos sentimos avergonzados, disgustados por los recientes acontecimientos políticos ocurridos en nuestro país en los últimos tres años", dijo Ken Follet, el autor de "Los Pilares de la Tierra" y cuyos libros súper ventas se traducen a más de 37 idiomas.

Follet, que actuó de moderador, agregó que con el "brexit" el Reino Unido ha dado la "impresión" a los otros países del continente de que a los británicos "no les gusta el resto de europeos y no quieren ser parte de Europa", un hecho que les "avergüenza por varios motivos".

"En primer lugar, porque somos parte, herederos de una tradición tremendamente rica de literatura europea", afirmó Follet, que citó como ejemplo de esos tesoros la obra "El Quijote", del español Miguel de Cervantes, además de al italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa o al francés Víctor Hugo.

"Apreciamos muchísimo el valor del intercambio de ideas, en particular de la literatura (...) y estimamos muchísimo a los millones de lectores que tenemos en los países vecinos europeos", remarcó.

Todos coinciden en que no existe ninguna motivación comercial detrás de la iniciativa, sino que actúan de acuerdo con su "preocupación a nivel emocional", tal y como aclaró Follett, de 70 años.

Lee Child, de 64 años y autor de "Killing Floor" -el primer libro de la popular serie de Jack Reacher-, participó en el encuentro con los periodistas vía Skype en una conexión en streaming, y corroboró su "vergüenza" por "la impresión que está dando el Reino Unido" al resto de Europa.

Apuntó que con ese viaje, en el que esperan conocer a otros escritores y lectores de otros países, quieren enviar "un pequeño mensaje: no todos (los británicos) creemos todo lo que se está diciendo".

En medio del agitado debate sobre el "divorcio" entre Londres y Bruselas, la autora de "Me Before You", Jojo Moyes, de 49 años, recordó que los escritores escriben sobre lo que es "universal".

Durante la charla, relató que el proceso del "brexit" lo sintió como "una fractura política y emocional en lo que hasta ahora sentíamos como una gran familia".

"Lo que me disgusta más de todo este debate político es la idea de que deberíamos separarnos los unos de los otros. Y la literatura es una de las maneras con las que podemos subrayar la universalidad de nuestra experiencia, todos queremos las mismas cosas esencialmente", observó.

El periplo servirá, también, "para expresar un poco de gratitud" a los "amigos europeos".

Autora de ocho novelas y colecciones de cuentos Kate Mosse, de 57 años, -"La trilogía de Languedoc"- se confesó "muy inglesa y orgullosa de ser británica" pero admitió que la razón por la cual se convirtió en escritora se debió a un viaje a Carcassone (Francia) hace 30 años.

Apasionada del teatro, Mosse, que ha vendido más de 8 millones de copias por todo el globo de sus libros, traducidos a 38 idiomas, remarcó la importancia de "estar en Europa" y enfatizó el mensaje que trasladará en el tour: "Seguimos aquí, seguimos queriendo ser parte de esto.

"Quizá políticamente no podemos ser parte de ello pero haremos lo posible para decir que estamos con vosotros", concluyó.

nrv