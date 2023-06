Las matemáticas nos definen como humanos, asegura el doctor Javier Bracho Carpizo, quien esta tarde ingresó al Seminario de Cultura Mexicana. El doctor en Matemáticas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, 1981), asegura en entrevista que el pensamiento matemático tiene mucho que ver con el lenguaje, tiene mucho que ver con la comunicación, tiene mucho que ver con la verdad y tiene mucho que ver con el entendimiento, que era como lo entendían los griegos, “el entendimiento, que está en la base de la cultura”.

El matemático que es profesor de la Facultad de Ciencias, Investigador Titular “C” del Instituto de Matemáticas de la UNAM, del que fue director entre 2006 y 2014, afirma que el entendimiento es el resultado de cientos de miles de años, “lo saben mejor los antropólogos, pero el entendimiento es lo que nos hace humanos, entre otras cosas, porque están también las manifestaciones del arte, el lenguaje, la literatura, pero somos parte de lo mismo”, dice el Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores.

“Cuando nos entendemos, cuando entendemos lo que el otro dice, cuando sabemos que el otro entendió lo que yo dije de alguna manera nos estamos acercando a eso que son las matemáticas”, afirma el doctor Bracho Carpizo, el investigador que entre sus pasiones están hacer y enseñar matemáticas, así como mostrar su belleza en libros y obras de arte.

Y es que su labor científica y de difusión de las matemáticas lo han ligado al arte en varias de sus expresiones. Ha colaborado en cinco exposiciones museográficas, entre las que destaca la Sala de Matemáticas del Museo UNIVERSUM. En ésta, desde su nacimiento fusionó matemáticas y arte, siendo su ícono el gran Mosaico de Penrose y una colección de caleidoscopios que llevan al que se asoma a sumergirse en el fascinante mundo de los poliedros 3D.

Todas esas piezas son obras de arte matemático realizadas por diversos artistas en colaboración con el doctor Javier Bracho Carpizo, quien recibió junto con Juan Sandoval, la patente internacional Infinite space kaleidoscopes.

“La matemática es una de esas expresiones culturales de la humanidad que además ha resultado ser muy útil, y esa es la otra parte, de alguna manera la matemática es la que culturalmente dio pie a que existiera lo que ahora llamamos ciencia y que existiera por supuesto, apoyado por los arquitectos, ingenieros e inventores, lo que entendemos ahora como civilización. Las grandes obras arquitectónicas, los edificios modernos son impensables sino hubiera matemáticas que pudieran modelar lo que va a pasar ahí”, afirma Bracho Carpizo.

El matemático que ingresó al Seminario de Cultura Mexicana, como reconocimiento a su trayectoria profesional y sus aportaciones a las ciencias y la cultura en México, asegura que las matemáticas están en el meollo de lo que es la cultura.

A escala personal, asegura Bracho, es una profesión apasionante, totalmente absorbente. Dice que como sociedad y como cultura deberíamos saber apreciar esa manifestación de la creatividad humana porque es una manifestación de esa creatividad.

Cuenta que en su vocación, tres personas fueron fundamentales. “Hubo un maestro de secundaria que se llamaba Abugaber, mi maestro de secundaria, apasionado de las matemáticas, apasionado de la cultura y yo me sentí como pez en el agua en su clase, me dio mucha seguridad como adolescente; por otro lado mi padre era ingeniero y hacía evidente su aprecio por las matemáticas; y además, mi hermano mayor empezó a estudiar matemáticas cinco años antes que yo, de alguna manera fue muy natural. Estas tres personas son las que me llevan a esta ciencia. Mi hermano me mostró que que se puede ser matemático como profesión y eso es lo que me llevó a la Facultad de Ciencias”. Y luego lo llevaría al MIT.

Esta tarde, el doctor Javier Bracho Carpizo dictó su discurso de ingreso al Seminario de Cultura Mexicana, un discurso que tituló “Del arte a las matemáticas y viceversa”, donde dio cuenta de momentos importantes de vida con las matemáticas y el arte.

“Es un gran honor estar en este grupo, les agradezco mucho su confianza, pero a la vez es una gran responsabilidad porque tengo que representar a esta parte de la matemática que la gente siente muchas veces que es algo muy técnico y muy frío, y por supuesto que es parte, no lo voy a negar, pero hay otras partes de las matemáticas que son mucho más afines a las otras expresiones culturales”, dijo el también autor de cinco libros, entre los que destacan “¿En qué espacio vivimos?” e “Introducción analítica a las geometrías”, ambos publicados por el Fondo de Cultura Económica, donde se mantiene --al menos no le han dicho lo contrario, aunque tampoco lo han convocado--, como miembro del Comité de Ciencias.

