Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco (del Partido Verde Ecologista) ya iniciaron sus campañas para ser seleccionados en el proceso interno de Morena para contender por la Presidencia. Pero ¿qué han hecho por la cultura? Presentamos su perfiles culturales para ver sus logros y fracasos en la política cultural. No se incluye a Gerardo Fernández Noroña pues, al no haber gobernado, no ha tenido a su cargo ni a un titular de alguna dependencia cultural ni presupuesto para esta área.

Inestables Pilares de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2019 a 2023; sobre su gestión, el especialista en política cultural, Gerardo Ochoa Sandy señala que Sheinbaum no cumplió su promesa de campaña de duplicar el presupuesto de Cultura, que en 2018 era de 767 millones de pesos. Apenas logró aumentarlo 18%, registró Ochoa en un artículo publicado en Letras Libres. También señala la inestabilidad de haber tenido tres secretarios del ramo: Alfonso Suárez del Real, Vanessa Bohórquez y Claudia Curiel de Icaza.

El “punto nodal” de su política cultural son los Pilares (Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes), dice el gestor cultural Eduardo Cruz Vázquez. Aunque no se cumplió su meta de crear 300, se acercó bastante, con 293 construidos, pero no es un logro de la Secretaría de Cultura local, pues están gestionados por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) y el Instituto del Deporte (Indeporte). Ochoa Sandy explica que la gestión de Sheinbaum en lo cultural se caracterizó porque “los grandes proyectos se trasladaron a otras áreas y fueron financiados y coordinados con presupuesto de otras áreas”.

Sin embargo, el analista Cruz Vázquez considera que ese programa no es suficiente para compensar los proyectos pendientes y cuestionables de su administración, como lo es el Museo Yancuic Infantil y Juvenil y el traslado del Museo Dolores Olmedo (contraviniendo el fideicomiso de la mecenas) al Parque Aztlán. Hablando de Chapultepec, el gobierno de la CDMX usará un total de 10 mil 335 millones del presupuesto federal para el proyecto prioritario Chapultepec Naturaleza y Cultura; además, se le transfirió poco más de mil millones de la Secretaría de Cultura Federal para este mismo proyecto.

Ochoa Sandy suma a la “larga lista de desatinos” el caso de la Glorieta de Colón, cuya escultura fue retirada e iba a ser reemplazada por una figura indígena, hasta que mujeres colocaron una antimonumenta. Ayer Martí Batres anunció que la reproducción de la Joven de Amajac será colocada cruzando la calle. Para Ochoa Sandy es “uno de los procesos más opacos de la historia de la vida cultural de México”.

En la recta final del gobierno de Sheinbaum hubo un auge de conciertos gratuitos en el Zócalo (actos velados de “pre-precampaña”, dice Ochoa Sandy), cuyos fondos, según especialistas, debieron mejor cubrir honorarios de trabajadores de los Pilares.

Obras patrimoniales de Ebrard

Durante su jefatura de gobierno en el entonces Distrito Federal, de 2006 a 2012, Marcelo Ebrard realizó varias obras en monumentos como el Hemiciclo a Juárez, el rediseño de la Alameda Central, la restauración del Monumento a la Revolución y la peatonalización de la calle de Madero en el Centro Histórico. También, para impulsar la lectura, revivió los Libro-clubes y creó el programa Para Leer de Boleto en el Metro.

Pero su administración también tuvo desaciertos: no aumentó el presupuesto como prometió, se creó y desapareció sin explicación la Fundación Cultural de la Ciudad de México, y hubo un pleito con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad por el “autoritarismo” de la entonces titular de Cultura, Elena Cepeda.

“La gestión de Ebrard estuvo marcada por su distanciamiento de la agenda cultural. Digamos, él cerró los ojos y le confió todo a Elena Cepeda”, dice Cruz Vázquez.

Como canciller, Ochoa Sandy dice que la diplomacia cultural de Ebrard no figuró. Por ejemplo, no se trabajaron los ejes de diplomacia cultural que planteó la Secretaría de Cultura federal (a excepción del plagio de diseño mexicano), tampoco se creó una prometida “plataforma digital” y se creó un Consejo de Diplomacia Cultural, del que se desconoce las labores que hicieron.

“No hay nada que decir. Sólo hubo discursos y anuncios. A ninguno de los dos (Sheinbaum y Ebrard) pareció importarles la cultura y, por lo tanto, la comunidad cultural debe ser muy consciente al respecto”, concluye Ochoa Sandy.

Las bases de Monreal

David Eduardo Rivera fue el titular del Instituto Zacatecano de Cultura durante la gubernatura de Ricardo Monreal (1998-2004) y explica que entre sus trabajos estuvo “construir la base jurídica” del Instituto y sentar las bases del Sistema Estatal de Museos, donde colaboraron de cerca con el artista Manuel Felguérez, quien ayudó a conseguir donaciones de obras de arte para su museo.

“El Instituto carecía de reglamentaciones, no tenía ni siquiera un presupuesto asignado en el presupuesto anual del gobierno. Ya con un presupuesto programado, comenzaron a despegar los programas”, dice Rivera.

El exfuncionario resalta la generación de públicos para la cultura a través de festivales, pero reconoce que faltó darle más fondos al Sistema Estatal de Museos y que tuvieron roces con la comunidad cultural cuando se iba a ampliar un acceso de la ciudad, donde estaba el conjunto escultórico dedicado a Ramón López Velarde. “Hubo que hacer un replanteamiento del acceso. Por fortuna, Monreal mostró sensibilidad y supo escuchar a la comunidad artística”, concluye.

Por su parte, Ochoa Sandy destaca que las iniciativas culturales que Monreal quiso impulsar como senador no prosperaron por su “falta de conocimiento” y por estar “mal asesorado”.

Manuel Velasco, “destacado no fue”

Manuel Velasco fue gobernador de Chiapas de 2012 a 2018. En su gestión inauguró espacios como la Casa de las Artesanías, el Museo del Niño y el Auditorio Belisario Domínguez. También recuperó el Teatro de Tapachula y restauró edificios antiguos, como el Antiguo Palacio Municipal, dos obras que prometió. Sin embargo, para Héctor Cortés Mandujano, dramaturgo chiapaneco, Velasco “destacado no fue” en la cultura, pues su administración fue más de “tramitología”.

“No digo que haya sido ni el peor ni el mejor, pero como la mayoría de los gobernadores de Chiapas, no tenía un interés especial por la cultura”, dice.

En su sexenio, Coneculta ejerció 857 millones 743 mil pesos, pero “alrededor del 75% se aplicó a sostener el aparato, quedando muy poco para gastar en actividades culturales”, indica Cruz Vázquez en la revista Paso Libre.

Pocos años, pero escandalosos

Adán Augusto López fue gobernador de Tabasco de agosto de 2019 a junio de 2021. “Será un mejor tiempo para la cultura en Tabasco”, dijo en enero de 2019. Su gobierno fue corto y coincidió con la pandemia, pero tuvo tiempo para registrar escándalos.

El de López fue el primer gobierno con la recién creada Secretaría de Cultura, donde designó a Yolanda Osuna, quien si bien tiene una amplia trayectoria en la administración pública, cuando se le dio ese cargo no contaba con experiencia en la gestión y política culturales. Bajo esa administración se realizó un ciclo de cine francés en el que se proyectó la película infantil Ratatouille, un bochornoso desliz que fue la punta del iceberg de la administración cultural de López, quien estuvo ajeno al sector.

También durante su administración continuó el abandono del Telescopio 2000, que llevaba entonces una década sin operar. De acuerdo con medios locales, el recinto iba a reinaugurarse en 2019, pero no fue así. Justo mes y medio después de la salida de López, comenzaron las obras de restauración por 2.5 millones.

López también dejó pendiente su compromiso de remodelar el Parque Museo La Venta, tarea que tomó su sucesor, Carlos Manuel Merino en marzo pasado.

