La terna de AMLO para la SCJN

Tras la renuncia de Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 15 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Senado sus propuestas para la que ocuparía el lugar como ministra. Sin embargo, su selección causó polémica, pues dos son familiares de altos mandos del gobierno de la 4T.

Las propuestas para sustituir a Arturo Zaldívar son Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y actual asesora jurídica de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres; y María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

“En el caso particular de mi hermana, de Lenia Batres, pues ella tiene sus méritos, tiene su trayectoria, las responsabilidades que tiene no me las debe a mí, no se derivan de una designación mía, ni mucho menos, sino es por su propio conocimiento”, dijo Martí Batres cuando se le preguntó sobre el posible nombramiento.

Por su parte, y antes de que AMLO enviara la terna al Senado, Luisa María Alcalde había declarado en entrevista con Jenaro Villamil que debería ser una mujer “porque faltan ministras”.

La boda de Claudia Sheinbaum

A unos días de que inicie la precampaña, Claudia Sheinbaum se casó con Jesús María Tarriba en una “ceremonia íntima y familiar”.

“Estamos muy felices”, expresó la candidata de Morena en sus redes sociales.

El enlace causó reacción de políticos, incluso aquellos de la oposición, como Lilly Téllez, senadora del PAN, quien le escribió que se hacía “a un lado la política” para “desearle felicidad a Claudia Sheinbaum en su matrimonio".

Mientras que Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, le escribió: "Te ves bonita".

Clara Brugada, Tatiana Clouthier, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar también la felicitaron.

Frente frío y Buen Fin

El frío y las ofertas del Buen Fin son sucesos que se han compartido a nivel nacional, a través de memes.

