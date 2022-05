¡La pelea del siglo! El round entre un maestro y un alumno del Poli y “El ratón vaquero” en 10 de mayo, en los memes de la semana

La pelea entre “Peters” y “Puños de oro”, los respectivos apodos de un maestro y un alumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se ganó las palmas de oro de las noticias virales en redes sociales de esta semana. Un reto de TikTok en honor a las madres en su día y el nuevo sencillo de My Chemical Romance completan la lista de los memes más divertidos de la semana.



¡Ni Muhammad Ali contra Frazier!

En vísperas de la celebración del Día del Maestro, la pelea que el miércoles protagonizó Luis Alfredo López Lira Peters, profesor de Matemáticas en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) campus Zacatenco, con un alumno al que han apodado “Puños de oro” se volvió viral.

Todo, claro, fue grabado desde los celulares del público que se dio cita para ver el combate.

Cuatro días antes, el 7 de mayo, en la página maestros-esimez.blogspot.com, donde los estudiantes del plantel evalúan a los profesores, empezó una discusión donde quedó concertado el encuentro.

Entre cientos de comentarios ofensivos, en la entrada dedicada a él, el tono subió con acusaciones contra Peters por “no preparar su clase” y “pedir $60 pesos por cada punto” que, presuntamente, aumentaba en las calificaciones de los alumnos. Una cuenta anónima, que según los alumnos pertenece al profesor, respondió y desencadenó el enfrentamiento del 11 de mayo, a las 13:00, en el edificio 3 de la ESIME.

En uno de los comentarios del blog se lee “¿El combate que inició antes del Covid-19 por fin se concretará mañana? No se lo pierda, el 11 de Mayo de 2022, en vivo desde el Edificio 3 de la ESIME Zacatenco, a las 13:00 hora CDMX. Lira Piters VS Puños de Oro”.

La ESIME Zacatenco y el IPN se posicionaron ante los hechos, reprobaron la pelea, prometieron investigar lo sucedido y subrayaron su compromiso de “velar por la seguridad e integridad” de la comunidad.

En algunos comentarios del blog se menciona que Peters ya fue despedido de la institución.



“El ratón vaquero” reloaded

Para recordar los bailables escolares del 10 de mayo, los usuarios de Tik Tok se unieron al reto de bailar al ritmo de “El ratón vaquero”, clásico de la nostalgia infantil compuesto por Francisco Gabilondo Soler a.k.a. “Cri-Cri”.

Con coreografías que harían palidecer de envidia a Nijinsky e Isadora Duncan, los usuarios compartieron tutoriales para aprender a bailar la canción y algunos más se mostraron más sueltos con los pasos.

Lo verdaderamente importante sería pedirles a las madres mexicanas su opinión ante los videos de sus retoños cumpliendo un reto viral, tal como lo ejemplifica este meme.

El nuevo sencillo de My Chemical Romance

El grupo estadounidense My Chemical Romance publicó “The Foundations of Decay”, su nueva canción después de no haber lanzado nada en ocho años.

Con este sencillo, la banda confirmó que retomará sus giras de conciertos por Reino Unido y, en general, Europa, que interrumpió por el confinamiento.



Heridos justo en la adolescencia, cientos de usuarios expresaron en redes sociales su emoción y nostalgia tardía.