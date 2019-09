La grandeza de Toledo mereció un tuit presidencial

Un tuit, sólo un tuit dedicó Andrés Manuel López Obrador a la memoria de Francisco Toledo, uno de los más grandes artistas que ha tenido México. Ni en la conferencia matutina ni en eventos públicos hizo mención al legado del oaxqueño. Sólo un tuit y nada más: “El arte está de luto. Ha fallecido el maestro Francisco Toledo, oaxaqueño, gran pintor y extraordinario promotor cultural, auténtico defensor de la naturaleza, las costumbres y las tradiciones de nuestro pueblo. Descanse en paz”, escribió el mandatorio. Toledo fue, a lo largo de toda su vida, crítico de los gobiernos, incluido el actual. Sobre AMLO habló poco, pero cuando lo hizo fue contundente: “El Tren Maya será un desastre ecológico”, dijo el artista en repetidas ocasiones. En alguna entrevista, a unos meses de empezar esta administración, aseveró: “Estamos muy lejos de López Obrador, todavía no nos llegan las reformas que quiere implantar en todo México”. Qué lejos está el presidente del dolor que deja la partida del artista.

Isaac Masri se aleja de Los Pinos

Después de que el miércoles 28 de agosto en Los Pinos se inauguró la exposición de 33 pinturas de la colección Presidencia de la República, muchos se preguntaron por qué en el acto de presentación de la primera exposición en el Complejo Cultural no estuvo el hombre que el tiempo se presentó como el impulsor del proyecto, el que iba a encabezar su transformación y el llamado a ser presidente del patronato de Los Pinos. Nos confirman que, en efecto, el promotor de arte decidió separarse del proyecto y así se lo informó a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Las razones de Masri para no continuar en el proyecto son más personales y de salud, que otra cosa. Sucedió, nos cuentan, que tras un viaje fuera de México donde sufrió complicaciones de salud y se lastimó, el también dentista —cuyo nombre había sido mencionado dentro del equipo de Los Pinos por el Presidente— decidió no continuar su participación en este espacio de la 4T , quedarse fuera y dedicarse a disfrutar de su familia.