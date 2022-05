La escritora india Geetanjali Shree obtiene el galardón Booker Internacional 2022

La escritora Geetanjali Shree ganó ayer jueves, 26 de mayo, el premio Booker Internacional con la primera obra que recibe este galardón escrita originalmente en hindi, "Tomb fo Sand".

Al galardón, que reconoce las mejores obras de ficción de todo el mundo que han sido traducidas al inglés, aspiraba también como finalista la argentina Claudia Piñero con "Elena sabe" ("Elena knows", en la versión inglesa).

La novela premiada relata desde una perspectiva original y divertida la historia de una mujer india de 80 años que se queda viuda y, sumida en la depresión, se pone frente a una pared sin apenas interactuar con el mundo que la rodea.

Junto a Shree también fue reconocida por su labor la traductora al inglés del libro, Daisy Rockwell.

Los ganadores del galardón, dotado con 50 mil libras (60 mil euros, más de 65 mil dólares) que se reparten el autor y el traductor, salieron de una lista de finalistas que este año incluyó a ganadores anteriores, como la polaca Olga Tokarczuk, que optaría esta vez con "The Book of Jacob".

"Nunca soñé con el Booker, menudo honor. El premio llevará el libro a mucha más gente de lo que lo habría leído", dijo la novelista india (1957) al recoger el galardón en una ceremonia en Londres.

En sus palabras, destacó que detrás de ella y de su libro "hay una rica y floreciente literatura en hindi" y cerró su breve alocución declarándose "afortunada, honrada y llena de humildad".

Shree sucede en el palmarés al escritor David Diop, que el año pasado se convirtió en el primer autor francés en ganar el prestigioso premio, que conquistó con la obra "At Night All Blood is Black", traducida al inglés por Anna Moschovakis.

