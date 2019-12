INBAL pagó a trabajadores, pero insisten en paro

Pese a que los trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) recibieron el pago de sus quincenas correspondientes a diciembre y otras prestaciones, mantuvieron cerrado el Palacio de Bellas durante prácticamente todo el día de ayer, pero lo reabrieron cerca de las 20:00 horas para que la Orquesta Sinfónica Nacional pudiera ofrecer su concierto.

Los trabajadores afiliados a diversos sindicatos aseguraron que el INBAL no ha cubierto la totalidad de sus prestaciones, pues 80% del personal no cuenta con los pagos para la adquisición de ropa y material de trabajo, así como el pago de otras prestaciones como lentes, aparatos auditivos, entre otros.

De acuerdo con Miguel Ángel Pérez López, del SINITIBAL, no sólo decidieron abrir Bellas Artes, también el Museo Nacional de Arte, el Cencropam y la Torre Prisma, que alberga distintas oficinas administrativas. Sin embargo mantendrán cerrada la Compañía Nacional de Danza, lo que pondría en riesgo el proceso de montaje de la temporada anual del ballet El Cascanueces en el Auditorio Nacional, que empieza el próximo miércoles 18 de diciembre. “Nosotros no queremos afectar al público, pero necesitamos que las autoridades respondan a las demandas y den cumplimiento a lo pactado”, dijo Pérez López.

Por su parte, Carmen Cortina, del Sinat-inbal-227, indicó: “Ya nos pagaron nuestro salario y la prima vacacional, pero no la prestación de ropa y/o equipo de trabajo: uniformes y equipos para protección que usa personal que está en áreas como atención a público y técnicos. Siempre nos lo habían dado en especie, pero esta administración decidió dar la prestación a través de monederos electrónicos que oscilan entre 2 mil y 17 mil, dependiendo las funciones. Aunque esta diferencia también queremos que sea revisada”.

Y añadió que la inconformidad es además porque hubo entrega de monederos con montos no pactados. “No se trata sólo de que nos paguen y nos pidan que nos quitemos, también se trata de cumplan sus compromisos. Sabemos que estamos en el ojo de un huracán por lo que ha pasado en estos días, pero también están cerrados (a mediodía) otros centros, como el Museo Nacional de Arte y el Cencropam, sólo queremos levantar la voz ante el déficit presupuestario. No pedimos nada que no nos corresponda”.

El INBAl informó en un comunicado que ya pagaron prestaciones como aparatos auditivos y ortopédicos, ayuda para defunción de familiares, gasto de sepelio, impresión de tesis, comidas, pasajes nocturnos, entre muchas otras.