A través de la iniciativa del Observatorio de Mujeres Raquel Padilla Ramos, integrado por mujeres trabajadoras de diferentes museos del país, hoy se llevará a cabo la primera sesión del Círculo de bordado feminista, en la que el público podrá realizar un grabado en placa de linóleo, imprimir su diseño e intervenirlo con bordado, con el objetivo de construir una memoria de vida y exigir una vida libre de violencias.

La actividad se desarrollará en el Museo Nacional de la Estampa de las 11 a las 14 horas, bajo la supervisión de Alma Laura Amaya, responsable del área de Servicios Educativos del recinto museístico.

“Entre puntadas e historias del bordado, las participantes podrán compartir saberes sobre la historia de las mujeres, explorar las posibilidades del bordado feminista como un medio para construir memoria, imaginar y crear la vida que todas queremos”, señala Amaya.

Para esta actividad se utilizará una placa de linóleo de diversos tamaños, un diseño elaborado a lápiz en papel albanene, hoja calca, tela manta prelavada y otros materiales básicos de bordado.

Amaya apunta que el feminismo es un tema importante en la actualidad. “Como mujer he sido atravesada por distintas formas de violencia de género y sé que muchas mujeres también, por lo cual no puedo ser ajena o indiferente ante estas situaciones, como lo leí en un cartel en una marcha feminista: una se hace feminista por su propia historia”, expresa la especialista en Pedagogía. La entrada a la actividad no tiene costo.