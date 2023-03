Filey, la gran feria que apuesta por la formación de lectores

Mérida, Yuc.— Niños y jóvenes de todas las edades arriban a la Feria Internacional de la Lectura (Filey) para encontrarse con los libros, a veces por primera vez; pero para otros representa su regreso a la Feria, luego de un año sin realizarse, y dos en formato virtual. Pero estos tres primeros días marcan su retorno al fomento a la lectura, que para María Teresa Mézquita, directora de la Filey, es una de las características de este encuentro literario que nació en un contexto educativo y académico.

“La Feria nació cuando la Universidad Autónoma de Yucatán cumplió 90 años, entonces esa vocación educativa del contexto del que nace perfila la necesidad de impulsar la promoción a la lectura en unos tiempos complicados para eso”, afirma la directora del encuentro que ofrece más de 200 actividades, cuya característica es que se da en un contexto educativo y académico.

La Filey es una feria para la formación lectora, pero también para desarrollar encuentros, regresos, como el que propone el ciclo “Regreso a casa: escritores mexicanos y su experiencia en el extranjero”, que reúne a mexicanos que han salido de México y han hallado en otras tierras, especialmente Estados Unidos, una casa desde donde miran la realidad y la cuentan; y que ahora en este ciclo regresan a casa, desde la metáfora y la literatura.

“Yo no creo que los que nos fuimos, nos fuimos porque odiamos al país, porque a mí me gustaría volver, pero yo puedo ayudar a mi familia de un modo que no podría hacerlo allá y como escritor he podido tener libertad creativa que no hubiera podido encontrar allá”, señala el poeta yucateco Manuel Iris, que ha hecho carrera en Estados Unidos y quien cerrará el ciclo el próximo domingo, en el que también estarán Yuri Herrera, Judith Santoprieto y Brenda Navarro.

Iris asegura que hay diferentes maneras en las que la gente entiende la vida de quienes se han ido, sin embargo, queda como constancia la obra. “Hay grandes obras que han sido escritas en el mismo sitio a partir de la distancia temporal, uno no escribe acerca de lo que le está pasando mientras pasa, sino después de unos años, y del mismo modo es muy difícil escribir de las cosas que están a nuestro alrededor cuando están a nuestro alrededor, es cuando uno las ve a la distancia, desde fuera, y uno empieza a entenderse a sí mismo”.

Asegura también que ha entendido mucho de lo que es y ha entendido mucho del México del que viene y que representa para él a partir de lo que es estar fuera; “yo creo que esa distancia entre tiempo y espacio nos permite observar las cosas y observarnos a nosotros mismos a partir de ellas con una perspectiva distinta. Yo no sabía cuánto no sabía hasta que me fui”, señala.

Así, abierta a todas las voces y a todos los libros, serán los días de aquí al domingo, cuando la Filey cierre sus puertas tras 650 actividades, entre las que destaca el Encuentro Nacional de Periodismo, que ayer entregó el Premio Nacional de Periodismo 2023 a Virginia Bautista.