Edimburgo —El Festival de Ciencia de Edimburgo, considerado el primer evento popular de este tipo del mundo, empezó este fin de semana con una programación de dimensión global y gran presencia de familias en espacios como el Museo Nacional de Escocia, centro de las exposiciones interactivas.

En plena Semana Santa, el museo se convierte en uno de los principales focos del certamen creado en 1989, con visitantes explorando talleres, instalaciones inmersivas y muestras como Gigantes, que presenta grandes estructuras de animales para observar detalles de su anatomía a través de recursos visuales y digitales.

Otra de las propuestas destacadas es La ciencia bajo la lupa, una exposición interactiva en la Gran Galería que acerca al público aspectos poco conocidos de la historia científica de Escocia.

En ese mismo espacio se exhibe La gran instauración, de la artista Gayle Chong Kwan, una instalación de gran formato que combina arte y ciencia para explorar las raíces culturales del conocimiento científico y su relación con procesos históricos como la esclavitud o el colonialismo.

“Mi trabajo trata de repensar la ciencia como algo no solo objetivo, sino también influido por la historia, el poder y las omisiones”, explicó Chong Kwan.

El director del encuentro, Hassun El-Zafar, subrayó el carácter global de esta edición, que se celebra bajo el lema Going Global y pone el foco en la colaboración internacional.

“La ciencia siempre ha sido una historia global, con ideas y personas cruzando fronteras y generaciones”, afirmó.

Además destacó que el festival busca acercar la ciencia a todos los públicos, independientemente de su formación.

Según explicó, el Museo Nacional de Escocia se ha consolidado como “el corazón del festival”, con miles de visitantes desde su apertura el sábado.

El certamen, que se celebra hasta el 19 de abril en más de 25 espacios de la capital escocesa, incluye además charlas y actividades sobre algunos de los principales retos actuales, como el desarrollo de la Inteligencia Artificial o la crisis climática.

Entre los eventos previstos figura la participación, el 12 de abril, de la primera astronauta británica, Helen Sharman, que compartirá su experiencia en el espacio coincidiendo con el aniversario del primer vuelo espacial tripulado, realizado por el soviético Yuri Gagarin en 1961.

Ese mismo día intervendrá también el divulgador y naturalista Hamza Yassin, en un programa que combina ciencia, educación y entretenimiento con propuestas para todos los públicos.

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