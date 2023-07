El coreógrafo israelí Itzik Galili evocó una vez que, en La Habana, Cuba, apreció una larga fila de personas que esperaban pacientemente por un helado. Años después, comparó esa imagen con una fila que vio en Polanco, México, de personas que esperaban la entrada a un restaurante de “alta categoría”.

Las imágenes del día a día de personas haciendo fila impactaron en la mente del coreógrafo, se convirtieron en un símbolo de sus creaciones artísticas.

“Uno puede ver filas en todos los lugares, las vemos en los aeropuertos, las vemos en los cines o en los teatros, las vemos en los supermercados, uno se acostumbra a ver esas filas, pero uno nunca quiere ver filas de personas que van hacía una cámara de gas”, expresó en entrevista con este diario.

Galili regresa a México para recordar el levantamiento del gueto de Varsovia hace 8 décadas. En colaboración con el Instituto Adam Mickiewicz, el Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presenta este sábado, en la sala del Palacio de Bellas Artes, el programa “Diásporas de tristezas”, conformado por las piezas “Der Moment”, de los artistas polacos Jacek Przybylowicz, Adam Walicki y Joanna Szymajda; y “Until.With/Out.Enough”, de Itzik Galili.

La coreografía “Until.With/Out.Enough”, fue creada hace 22 años por el artista israelí y será presentada por primera vez en México; de acuerdo con el coreógrafo, ésta es un llamado para “perdonar, pero no olvidar” las atrocidades que padecieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

“También es una manera de provocar sentimientos, emociones y memorias”, detalló Galili. El creador compartió que esta pieza le ha permitido ver hacia su pasado, específicamente al de su abuelo, quien estuvo recluido en un campo de concentración y fue un sobreviviente del Holocausto. Aunque no pensó en ese antecedente familiar al momento de crearla, tiempo después llegaron reflexiones sobre ese hecho.

“No pude evitar sentir el peso del pasado y de la historia en la que estaba inmerso, mis años escolares con mi abuelo y lo que escuchaba de mis compatriotas me golpearon como un tsunami, me encontré inundado de todos estos sentimientos, visiones, imágenes y pensamientos, me di cuenta que muchas de las cosas que había creado en el pasado habían sido respuestas instintivas, salieron de mí sin que yo lo quisiera o estuviera al tanto de eso”, explicó.

Para esta obra, Galili colabora con bailarines del Ceprodac.

“Este trabajo tiene una relación muy cercana con el judaísmo, pero también cuando buscas la relación amorosa entre dos personas, que en el inicio nunca es suficiente, siempre se espera más, siempre se quiere más, se busca más, pero en el tiempo de ahora parece que nos preguntamos ‘veremos hasta donde llegamos’, este enunciado sin sentido para mí dice mucho acerca de la pieza, del pasado y del futuro, porque en esencia habla de la esperanza, pero también de lo que ha pasado”, explicó.

El programa "Diásporas de tristezas" se presenta el próximo sábado a las 19:00 horas en el Palacio de Bellas Artes.

