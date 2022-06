Estudiantes del CIDE denuncian ante Tribunal Universitario de la UNAM plagio cometido por Rodrigo Aliphat

El Tribunal Universitario de la UNAM tiene desde este miércoles en su poder una denuncia por plagio cometido por el Mtro. Rodrigo Aliphat Rodríguez en el artículo “Import Demand for Intermediate Goods in Mexico: 1993-2018,” Atlantic Review of Economics-AROE, vol. 3, núm. 3, (2019), que publicó en coautoría con el Dr. José Antonio Romero Tellaeche, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). La denuncia por plagio ha sido interpuesta por la comunidad estudiantil del CIDE.

En la denuncia fechada el día de hoy 15 de junio y dirigida al rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue Wiechers; al coordinador del Posgrado en Economía, Dr. Ignacio Perrotini Hernández, y al director del Instituto de Investigaciones Económicas, el Dr. Armando Sánchez Vargas, señalan que el Tribunal Universitario y la Comisión de Honor de la UNAM están facultados para oír esta denuncia por las siguientes razones:

“(1) El Mtro. Aliphat Rodríguez actualmente se encuentra realizando sus estudios doctorales en su institución; (2) Por lo que “Para el caso de alumnos que cometan plagio de algún trabajo académico presentado durante sus estudios, de conformidad con Ia Nota lnformativa de fecha 29 de enero de 2007, emitida por Ia Oficina del Abogado General, el alumno que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta será suspendido hasta por un año;

“(3) Se indica expresamente que ‘los miembros de Ia comunidad universitaria deberán ‘ser honestos sobre el origen y las fuentes de Ia información que empleen, generen o difundan´. El propio acuerdo del Consejo establece Ia posibilidad de que cada entidad y dependencia genere sus respectivas comisiones de ética, encargadas de Ia aplicación del propio código”. Por lo que depende de ustedes las consecuencias jurídicas que se deben aplicar en estos casos.; (4) El artículo mencionado forma parte del CV público del Mtro. Aliphat Rodríguez (Anexo 5), y también está en el currículum que entregó para cumplir con los requisitos de contratación en el CIDE.”



El Mtro. Rodrigo Aliphat fue acusado de plagio por la comunidad del CIDE. Foto: UNAM

Los denunciantes aseguran que este hecho también constituye un daño a la reputación profesional actual tanto del CIDE, de la UNAM y de su comunidada cadémica; e fundamentan sus dicho en lo establecido por la UNAM sobre que “el plagio es una falta evidente a la ética académica, que de acuerdo al Estatuto General de la UNAM, debe ser revisado en los tribunales universitarios y en caso de descubrirse cierto consecuentemente castigado.”

La denuncia incluye una exposición del plagio cometido al tomar párrafos del artículo “Determinants of Sectorial Import in Manufacturing Industry: A Panel Data Analysis,” Ege Academic Review, vol. 14, núm. 2, (2014), autoría de los economistas turcos Caner Çolak, Selman Tokpunar y Yasin Uzun. Además, incluyen el cotejo de ese artículo frente al texto de Rodrigo Alipah y Romero Tellaeche.

Los miembros del CIDE afirman que esta denuncia no sólo la llevan ante el Tribunal Universitario, también hay una denuncia en el Código de Ética del CIDE y se ha mandado de igual manera a la revista bajo la que se publicó el artículo.

Agregan que este plagio también afecta, de manera más amplia, a la comunidad científica, pues daña la presunción de buena fe y de integridad académica en que está basada la investigación y la publicación. "Y, finalmente, daña la reputación y credibilidad de las instituciones académicas. No puede escapar a este Tribunal el costo reputacional para la UNAM, sus profesoras y profesores y su estudiantado”

A través de su cuenta de Twitter, donde colocaron la denuncia ante el Tribunal de la UNAM, señalaron: “la comunidad estudiantil hoy recurrió al Tribunal Universitario de la @UNAM_MX para denunciar el plagio realizado por uno de sus estudiantes: Rodrigo Aliphat. Confiamos en que resolverán a favor de la integridad académica y ética estudiantil. ¡Un plagiador no será mi profesor!”

