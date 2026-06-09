“Para mí esto es un cierre emocional. Yo se lo prometí a mi padre y me lo prometí a mí. Y aunque él no estuvo sentado escuchando la sonata, como lo teníamos planeado, estoy segura de que la escuchó desde allá arriba. No hay cosa más bella que honrar a nuestros padres”, afirma la escritora Sophie Goldberg tras el estreno de la sonata para piano y violonchelo Morskata Gradina, de Sergio Berlioz (Ciudad de México, 1963), en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México (CDIJUM) con Patricia Delgado (violoncello) y Héctor Cabrera (piano) como intérpretes. Morskata Gradina se inspira en la novela sobre el Holocausto El jardín del mar, publicada por Grijalbo y escrita por Goldberg, que narra la historia de su padre, Alberto Bejarano. “Eso me deja satisfecha. La sonata es preciosísima y el orgullo de que mis letras inspiraron música es, para mí, un logro como escritora”, continúa Goldberg.

En punto de las 17:00 el auditorio del CDIJUM se encontraba casi lleno. El violoncello, con su madera ocre y barnizada con las huellas del paso del tiempo, descansaba sobre el suelo, tendido en uno de sus costados. En los extremos dos atriles metálicos y un arreglo con flores blancas, azules y amarillas, sostenidas por un tripié de cobre. Al centro, el piano de media cola, con una connotación especial, afirma Berlioz y explica que se trata del instrumento que tuvo Walter Gruen, sobreviviente del Holocausto, fundador de la Sala Margolín y esposo de Remedios Varo, quien “retrató muchas veces este piano en sus cuadros. Prácticamente este es el único recital donde el piano ha estado fuera. Es un personaje por sí mismo”. Antes del inicio del evento, Tessy Schlosser, directora del CDIJUM, ofreció las palabras inaugurales.

Berlioz describe los cuatro movimientos de la sonata: “Días oscuros”, “Identidad”, “La huida” y “Arribo al jardín del mar”. El tercer movimiento, detalló, trata sobre cómo el protagonista debe esconderse: “Fue lo que a él le pasó como niño. Su padre terminó en un campo de prisioneros y la madre, para que no le ocurriera lo mismo a sus hijos, los escondió con la ayuda de la gente de Bulgaria. La obra está dedicada también al pueblo de Bulgaria, que rescató a más de 50 mil judíos del Holocausto”.

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