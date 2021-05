Esposa e hija de Andrés Roemer responden en redes a denunciante de violación

Pamela Cortes-Roemer y Valeria Roemer, esposa e hija del exconductor Andrés Roemer, cuestionaron las acusaciones de agresión sexual que hizo Mariana Peñalva, pues, dijeron, fue amiga de la familia después de la agresión; la actriz se defiende: "Nunca fui íntima de la familia, llevo ya más de 10 años fuera de México, justo me fui después de lo que sucedió".

Hace unos días la actriz Mariana Peñalva denunció en su cuenta de Facebook que el escritor y conductor abusó sexualmente de ella, mientras su hijo, de entonces 4 años de edad, se encontraba del otro lado de la puerta del salón en donde ocurrieron los hechos.

Peñalva, quien ha participado en películas como "Arráncame la vida" y en telenovelas como "Mirada de mujer", contó, a través de un video, que conoció a Andrés Roemer durante una entrevista que él le hizo para TV Azteca. A partir de este encuentro el conductor la invitó a una fiesta, a la que también asistieron personalidades y figuras de distintos ámbitos.

Tiempo después, dijo, acudió al domicilio de Roemer, ubicado en la colonia Roma, para conversar sobre un proyecto de trabajo. En ese encuentro, explicó, la agredió.

En los comentarios de la publicación de Facebook, la hija de Roemer, Valeria, increpó a Peñalva: "Mariana, ¿por qué después de eso evento seguiste siendo íntima amiga de mi papá y de la familia 7 años después de eso?, seguiste viniendo a la casa miles de veces, le pediste a mi papá que te presentara a un amigo político casado, ¡yo lo vi! Lo buscaste en Francia, lo invitabas a eventos, conociste a la familia y nunca, nunca le dijiste nada. ¿Cuánto te pagaron? ¡No podemos creer mis hermanos y yo tú bajeza!".

La cuñada de Mariana Peñalva responde sobre la acusación de esta en el caso Andrés Roemer #falsavictima pic.twitter.com/5duAh6JOJG — Pamela Cortes-Roemer (@PamelaCortes) May 19, 2021

En respuesta, la actriz, escribió: "Me duele en el alma que tú y tus hermanos estén sufriendo, pero te suplico que por favor no metas las manos al fuego si no tienes la certeza de lo que dices, porque tú también puedes terminar embarrada como cómplice o por encubrimiento, deja que la fiscalía investigue y evita mentir para encubrir a tu papá".

Y añadió: "Por empatía y respeto a ti y a tu familia te contesto lo más sincera y respetuosamente. Nunca fui íntima de la familia, llevo ya más de 10 años fuera de México, justo me fui después de lo que sucedió con tu papá, jamás comimos juntas tú y yo, ni con tus hermanos (ni los conocí en persona), ¿acaso fui invitada a la boda de tu papá o a sus reuniones familiares, tenemos fotos juntos o con tu familia? ¿Por qué mentir así?".

La actriz reconoció que llegó a felicitar a Roemer "por sus logros", pero negó la petición al conductor de ser presentada con un político. "Nunca siquiera te he visto en persona, quizás en la fiesta si acaso, ahí conocí a tu abuela y crucé algunas palabras con ella, pero eso es todo, fuera de eso nunca tuve contacto directo ni contigo, ni con tu familia, tal vez estés confundiéndote de persona", sostuvo Peñalva.

Marina Peñalva también refirió que vive en "con mucha humildad en Francia" e insistió en que sólo acudió al domicilio de la colonia Roma en las dos ocasiones que mencionó en el video.

"Cuando estaba en Francia él me escribió para invitarme a un evento y le dije que no podía ir, lo mismo hice cuando me propuso ir a San Francisco à visitarlo. Todo el tiempo me mandaba toques de Facebook, que por educación contesté algunas veces. Lo contacté directamente en alguna ocasión para pedirle su apoyo, si conocía a alguien que me ayudara con un contacto en la embajada para resolver un problema de visa de mi hermano, eso fue lo más relevante", dijo.

En su amplia respuesta a Valeria Roemer, la actriz concluyó: "No sé qué te cuenta tu papá y puedo entender que prefieras creerle, en verdad lo entiendo, pero somos más de 60 mujeres que no pedimos nada más que justicia y sobre todo que se detenga, no queremos nada más que proteger a otras mujeres para que esto no se repita".

En respuesta a otro comentario, Valeria Roemer defendió a su padre: "Claro que mi papá NO es un violador. Crecí con él y viví con él toda mi vida. Fue de muchas maneras mi papá y mamá al igual que de mis hermanos. Si lo conocieran, se darían cuenta que vivimos en un mundo en donde eres culpable por acusación y el juzgado es nada más y nada menos que Twitter".

Sobre esta discusión entre Valeria Roemer y Mariana Peñalva, se pronunció Pamela Cortes-Roemer, esposa del conductor, en su cuenta de Twitter: "La imparcialidad del periodismo requiere también hablar de las #falsasvíctimas #falsavíctima que tanto daño hacen a toda causa justa y que solo nublan la resolución objetiva de un caso tan delicado".

Además, adjuntó una imagen en la que se puede leer que en 2015, 2016 y 2017, la actriz felicitó a Roemer por su cumpleaños.

La modelo y esposa de Roemer fue criticada por algunos usuarios por cuestionar la credibilidad de la denuncia de Peñalva.

Cortes-Roemer, respondió a las críticas: "Lee los mensajes, una cosa es seguir en contacto y otra “sigue inspirando con tus logros” y tú buscarlo. No aceptar que existen las #falsasvictimas es miope y carente de pensamiento crítico".

En otra publicación, Cortes-Roemer, insistió: "Yo no tengo la más remota idea sobre si hay víctimas reales. Desde el principio mi posición ha sido que aquellas presentadas en la Fiscalía (que son ocho) se analicen cuidadosamente y se resuelvan en estricto apego a derecho. Por eso es importante no dar cabida a falsas víctimas".

Cortes-Roemer aseguró que se ha mantenido fuera, pero su "talón de Aquiles son las personas que se aprovechan de una causa con mentiras porque les restan credibilidad a las víctimas reales". Y dijo que, hasta el momento, hay ocho denuncias en la Fiscalía General de la República, "aparentemente".

"Desde el principio mi posición ha sido que se analicen cuidadosamente y se resuelvan en estricto apego a derecho. Por eso es importante no dar cabida a falsas víctimas", insistió.

El pasado 12 de mayo autoridades mexicanas obtuvieron una ficha roja de Interpol para dar con el paradero de Andrés Roemer, a quien se vio por última vez en Israel, donde fue captado por usuarios de redes y cuenta con una orden de aprehensión por el delito de violación, además de 8 carpetas de investigación por delitos sexuales.

La obtención de este recurso fue resultado de la solicitud de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina a la Fiscalía General de la República (FGR), quienes hicieron el trámite correspondiente a través de Interpol México.

Recientemente reapareció en un canal de Israel en el que negó las acusaciones de agresión sexual. En el video aseguró que no ha hecho nada malo y que existen al menos 400 mujeres que lo apoyan. Hasta el momento, según Periodistas Unidas Mexicanas existen más de 60 denuncias por acoso y agresión sexual en contra del comunicador.