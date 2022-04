"Es terrible que al buscar un cuerpo, encuentren numerosos cuerpos femeninos": Margo Glantz

La escritora mexicana Margo Glantz lamentó el abuso a las mujeres en México, país con numerosas desapariciones de mujeres a la semana ante la indiferencia del Gobierno.

"No es posible que vivamos en un país donde un fiscal oculta cosas fundamentales para que no se pueda encontrar a una muchacha; es terrible que al buscar un cuerpo, encuentren numerosos cuerpos femeninos, es terrible que una no pueda salir por la noche", lamentó Glantz, durante la celebración de La Fiesta del Libro y la Rosa.

La mesa de diálogo "En camino de la imaginación y la escritura" transcurrió con Glantz y la autora Gabriela Jáuregui, quien junto a la historiadora Anel Pérez disertaron sobre la obra de Glantz.

Jáuregui celebró escribir desde el cuerpo, con el cuerpo y para el cuerpo, que es lo que hace Margo desde sus novelas hasta sus ensayos, y calificó de "misógino y patriarcal" al Estado.

Sandra Frid, novelista que escribe sobre mujeres rebeldes, y la periodista argentina Mónica Maristaín conversaron sobre "Palabra en resistencia", una mesa en la que la escritora contó cómo escribió durante dos años en un silencio inusual, por causas de la pandemia.

"Los lugares verdaderos", novela del autor argentino Gastón García Marinozzi, fue presentada a los lectores en una jornada en la que hubo otras presentaciones de obras, se debatió sobre "Pandemia y migración" y las editoriales presentaron sus novedades.

La Fiesta concluirá este domingo con un espacio para recordar al poeta Sandro Cohen, fallecido en el 2020, y al novelista Álvaro Uribe, quien murió hace unas semanas.

Además, entre otras propuestas, se llevarán a cabo mesas de debates, una sobre escritura con la novelista Guadalupe Nettel, otra sobre el cine de Buñuel y con temas como "imaginarios poéticos", "Quiero ser lesbiana" y "El exilio latinoamericano".

melc