Retratos coloridos de la vida y obra de una de las figuras icónicas del arte de nuestro país, Frida Kahlo, se pueden apreciar en la puesta "Broken Wings" ("Alas rotas", en español), de Annabelle Lopez Ochoa, llevada a escena gracias a la iniciativa #WednesdayWatchParty del English National Ballet (ENB).

La pieza dancística, transmitida hoy por las redes sociales de la compañía y disponible al público durante 48 horas, está inspirada en la autora de "Las dos Fridas" y cuenta con los protagónicos de Tamara Rojo y la legendaria estrella del ballet Irek Mukhamedov, como Diego Rivera; con el acompañamiento de la música de la Filarmónica del Ballet Nacional Inglés.



#ENBatHome is expanding! We'll premiere never before seen full-length recordings of performances on Wednesdays over the next 4 weeks. We open with Broken Wings, Annabelle Lopez Ochoa's ballet on Frida Kahlo, on Wed 22 Apr at 7pm BST. https://t.co/XY62hH3mii pic.twitter.com/ymVgU4DLlG

— English National Ballet (@ENBallet) April 16, 2020