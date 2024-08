La puesta Soñé con Lázaro y sus palabras extraviadas toma como punto de partida aquellos duelos y despedidas que, por circunstancias de la vida, llegan tarde o a destiempo, lo que deja heridas grandes y vacíos sin sanar.

La obra, escrita y dirigida por el dramaturgo Carlos Virgen, será estrenada el próximo jueves 29 de agosto en el Teatro La Capilla (Madrid 13, Del Carmen).

Actúan Carlos Guizar, Guillermo Navarro, Horacio Trujillo, Mariana Arocena, Rafael Gallegos y Mariana Amero.

En entrevista, Carlos Virgen comparte detalles sobre el nacimiento de la obra, así como pormenores del estreno de esta primera temporada.

“Nos presentaremos en ocho fechas, todas en La Capilla; en la obra se plasman diferentes historias que se entrelazan, la premisa es que el adiós siempre llega a destiempo y de formas inesperadas”, dice el dramaturgo.

El también escritor cuenta que la obra nació cuando una colega le pidió que se hiciera pasar por un tío de ella, quien llevaba más de 30 años extraviado. “Ella me dijo que su abuela, la madre de su tío, estaba a punto de fallecer, ella quería despedirse de él, y me comentó que yo me parecía, por lo que me pidieron hacerme pasar por esa persona, esa fue la semilla de la pieza”.

Además de la carga emotiva de las despedidas fuera de tiempo, Virgen incluyó algunos episodios de la historia de Nicaragua. “Lázaro retoma distintos episodios históricos como parte de las historias que se entrelazan, incluyendo la ofensiva final de Nicaragua en 1979 y un accidente aéreo que se sucedió en la CDMX que pasó ese año”, relata.

La historia, agrega, está escrita en tonos “semirrealistas”, pero es muy conmovedora. “Agregamos algo de música en vivo para crear otra atmósfera, a cargo de Rosa Luna, quien acompaña algunas de las escenas con la guitarra”.

Trabuco Teatro está a cargo de la producción de la obra que estará todos los jueves hasta el 19 de septiembre.