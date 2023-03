En ceros dejan al programa de apoyos y becas Elisa Acuña

Las becas incorporadas en el programa de apoyos y becas Elisa Acuña se encuentran sin un peso para ejercer desde 2022, así lo confirmó la solicitud de acceso a la información con número de folio 330011723000063, hecha en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se solicitó a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar los montos ejercidos, aprobados y modificados para 2020, 2021,2022 y 2023.

El programa de apoyos Elisa Acuña nació en 2020, e incorporó en un mismo catálogo a becas que ya existían desde hace 20 años y que fueron gestionadas en un principio por la Secretaría de Educación Pública, entre las que se destacan las becas de manutención, servicio social, movilidad internacional y titulación, de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y cualquier otra Institución Pública de Educación Superior.

El paquete de becas Elisa Acuña se concibió como un programa aparte de las becas Benito Juárez, mejor conocidas como Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, ya que estas últimas están dirigidas hacia poblaciones estudiantiles de las Universidades del Bienestar y para escuelas ubicadas en puntos de alta marginación social.

En el documento de respuesta a la solicitud de información 330011723000063, que fue emitido por la Dirección General de Apoyo Jurídico y Transparencia de la Coordinación Nacional de Becas, se desglosan los presupuestos originales, modificados y ejercidos desde el 2020 hasta la fecha.

El monto asignado para 2020 fue de 2 mil 431 millones 551 mil 093 pesos, sin embargo, la cantidad se modificó en algún momento de ese año y se ejercieron 2 mil 282 millones 038 mil 92 pesos, es decir, 149 millones 513 mil pesos menos.

Para 2021, la situación fue similar al año anterior, ya que originalmente se destinaron 2 mil 378 millones 322 mil 464 pesos, pero se ejercieron 2 mil 238 millones 691 mil 498 pesos, casi 140 millones de pesos menos.

Es en 2022 que la situación comienza con irregularidades, ya que, al principio del año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinó al programa Elisa Acuña 2 mil 473 millones 567 mil 664 pesos, una cifra parecida a la de los dos primeros años.

Pero esos recursos nunca se ejercieron. Al contrario, el presupuesto se modificó y quitó todos los recursos para las becas del programa. Otra solicitud de información en poder de EL UNIVERSAL confirma que el 8 de abril de 2022, la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda autorizó y registró la adecuación presupuestal para las becas Elisa Acuña, que aplicó una reducción líquida de 2 mil 473 millones 567 mil 664 pesos, es decir, todo el monto asignado.

El documento no explica las razones de la reducción drástica en el monto, pero sí responde a la pregunta original de la solicitud de información, que pidió las razones y los sustentos jurídicos y técnicos por las que no se emitió la convocatoria para las becas Elisa Acuña en 2022. No se realizó convocatoria porque no hubo recursos. Tampoco aclara el paradero de los casi 2 mil 500 millones de pesos.

Para 2023, la Secretaría de Hacienda no asignó recursos para este programa de becas. Estudiantes universitarios consultados por este diario y quienes pidieron confidencialidad por temor a represalias sostuvieron que alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ya no pueden solicitar la beca porque no hay una convocatoria, aunque, sorprendentemente, sí se emitieron las reglas de operación del programa para este año.

En este programa se específica que ya no es la Coordinación Nacional de Becas la instancia encargada de ejecutar las becas Elisa Acuña, sino que serán, desde 2023, las propias universidades que participan en el programa. Sin embargo, estudiantes señalan que no es posible otorgar las becas del programa porque las universidades no cuentan con presupuesto adicional que cubra ese gasto.

Otra solicitud de información de la que este diario posee copia confirma que, debido a que el Presupuesto de Egresos de la Federación no contempló la asignación de recursos para estos apoyos, la Coordinación Nacional de Becas no puede ejecutar el programa, debido a que, y reitera el documento, no existen recursos asignados.

Daño a estudiantes vulnerables

La beca Elisa Acuña, además de cubrir la beca de manutención de la UNAM, UAM, IPN, de universidades del INAH y de la Universidad Pedagógica Nacional, también brindaba apoyo a estudiantes en situación vulnerable de la Universidad Popular Autónoma de Tabasco, de Campeche, de Veracruz y de Coahuila, así como becas de movilidad nacional para alumnos de las Escuelas Normales Públicas del país.

Desde el año pasado, miles de alumnos de decenas de universidades públicas no han tenido beca o apoyo económico por la falta de recursos en este programa.

“Consideramos que universidades como la UNAM y el IPN pueden soportar un golpe de este tamaño, pero los estudiantes de las universidades autónomas de los estados, de los pequeños centros de investigación o incluso la misma UAM, no podrán solventar estos apoyos desde sus bolsillos”, indicaron representantes estudiantiles del CIDE.