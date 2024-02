El 14 de febrero fue la fecha ideal para inaugurar la exposición “El amor con el hoy”, del artista Eloy Tarcisio (Ciudad de México, 1955), en la galería Picci Fine Arts.

La exposición cuenta con más de 10 obras realizadas con materiales inesperados, como mole, tuna y chapopote, que abordan el tema del amor. La muestra fue curada por Juan Pablo Aguilar.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Tarcisio explica la razón por la que ha decidido hacer una muestra sólo sobre el amor, un tema que ha trabajado de forma recurrente en los más de 40 años de su trayectoria.

“Estamos viviendo un momento muy violento, sales a la calle y el tráfico es espantoso. Vas a comprar cosas y la gente tiene mal humor. Ves el periódico y hay una guerra, y hay muertos, y hay violencia, y hay una intención de querer tener el poder políticamente, socialmente. Entonces llegas a tu casa y estás completamente desahuciado, no quieres saber nada de la calle, nada más. Entonces ves una película y es violenta, ves una obra de teatro y es violenta, ves un libro y está hablando de violencia. Entonces de pronto necesitamos que alguien nos hable de algo hermoso, o algo tranquilo”, dijo el artista.

El artista hace una muestra sólo sobre el amor. Foto: Eduardo Castañeda/ EL UNIVERSAL

Tarcisio explicó que junto al curador y la galería se plantearon como objetivo crear una exposición que invitara a reflexionar sobre el amor y los sentimientos:

“Queremos que la gente venga y reflexione los sentimientos, reflexione la parte humana, la parte orgánica y de alguna manera también tenga un descanso, un momento de paz, de tranquilidad”.

De hecho el artista, quien creó el Ex-Teresa Arte Actual, explica que las piezas en exhibición las realizó en un momento de calma y descanso en su estudio, que lo orilló a la reflexión en torno al color, la forma, los medios y la técnica.

“Los materiales y las técnicas están trabajados y preparados reflexionando eso, reflexionando que la gente pueda descansar, pueda respirar, pueda sentirse relacionado con el otro de una manera abierta y sensible”, agregó.

Esta reflexión lo llevó a trabajar con materiales poco convencionales, como el mole, las tunas, el chapopote y las rosas, lo que conecta su obra con otro tema que le es de gran interés: la cultura mexicana.

“Tenemos una cultura muy amplia y una historia muy larga. Venimos de un pasado muy antiguo en donde la alimentación ha sido muy importante. México le ha dado al mundo muchas cosas como el jitomate, la papaya, el aguacate, el atún, muchas cosas que son originarias de la cosecha de América y de alguna forma eso ha contribuido en la alimentación. Nosotros no nada más vemos a través de la mirada, no hablamos a través nada más de la boca, ni oímos a través del oído, sino que también sentimos a través de la piel y degustamos, tenemos el paladar y todo eso nos alimenta. Entonces, eso me ha llevado a pensar en los materiales, materiales orgánicos, endémicos mexicanos o de origen de la peseta, que de alguna manera marcan una pauta en nuestro origen y una diferencia cultural. Nosotros en este mundo global, ahora en el que vestimos y somos muy iguales en todo el mundo, tenemos los mismos hablantes tecnológicos, realizamos los mismos teléfonos, algo nos hace diferentes y creo que es esa parte cultural”, explicó.

“El amor con el hoy” estará abierta al público hasta el 9 de marzo en la galería Picci Fine Arts, ubicada en Alpes 700-A, Lomas de Chapultepec.

