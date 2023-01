El escritor Hanif Kureishi sufrió accidente que lo dejó paralizado: "No puedo mover mis brazos ni mis piernas"

El escritor británico Hanif Kureishi ha pedido a sus seguidores de Twitter ayuda sobre programas de asistencia de voz tras sufrir un desmayo y posterior caída en Roma (Italia) que le ha dejado paralizado.

El autor de "Mi hermosa lavandería" y "El buda de los suburbios", de 68 años, escribió una serie de tuits el 6 de enero en los que explica que el 26 de diciembre de 2022 sufrió un grave accidente y fue ingresado en el hospital italiano Gemelli, donde ha sido operado de la columna vertebral.

Kureishi narra que había regresado al apartamento que compartía con su esposa de un "cómodo" paseo por el centro de Roma cuando sufrió "una caída".

"Acababa de ver a Mo Salah anotar contra el Aston Villa, de beber media cerveza, cuando comencé a sentirme mareado. Me incliné hacia delante y puse la cabeza entre las piernas.

Me desperté unos minutos después en un charco de sangre, mi cuello en una posición grotescamente torcida, mi esposa de rodillas a mi lado", relata.

Posteriormente se dio cuenta de que "no había coordinación" entre su mente y su cuerpo.

"Me había divorciado de mí mismo. Creí que me estaba muriendo. Creía que me quedaban tres suspiros", escribe.

El autor anglopaquistaní dice que su esposa acudió a sus gritos y le salvó la vida.

"Durante unos días estuve profundamente traumatizado, alterado y no me reconocía. Estoy en el hospital. No puedo mover mis brazos ni mis piernas", afirma.

Kureishi precisa que ha experimentado "mejoras" tras haber sido operado de la columna en los últimos días, y adelanta que próximamente empezará una rehabilitación.

"Por el momento, no está claro si alguna vez podré volver a caminar o sostener un bolígrafo. Si hay una ayuda que apreciaría, sería sobre aparatos y programas de voz asistida, que me permitirían mirar, escribir y empezar a trabajar de nuevo, y continuar alguna clase de vida a medias", escribe en la red social.

Kureishi, que agradece su apoyo al personal médico y a sus lectores, invita a los seguidores a enviarle ideas y dice que su hijo Carlo se pondrá en contacto.

