El drama de las tesis, Navidad y el encuentro de RBD, en los memes de la semana

Penúltima semana del año y los memes no decepcionaron. En estos días, entre lo más viral fue la victoria de Argentina en el Mundial de futbol en Qatar. El drama de la tesis plagiada presuntamente por la ministra Yasmín Esquivel Mossa desató una conversación entre titulados y estudiantes con el frustrante pendiente de hacer la tesis.

El reencuentro del grupo musical Rebelde y el que el actor Alfonso Herrera también desató burlas, al igual que los preparativos de Navidad.

Aquí un resumen de la semana de los mejores memes:

Los memes navideños

Las corretizas por las compras de último momento, las filas de pesadilla en los supermercados, las peleas familiares por los terrenos, el vestirse de gala para sentarte a ver tele en el sillón… aquí te dejamos una selección de memes navideños, para que compartas con tus seres queridos durante el recalentado.



El extraño caso de las tesis plagiadas de la UNAM

Esta semana se hicieron​​ señalamientos a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, candidata a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por supuestamente haber plagiado su tesis de licenciatura, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La ministra ha salido en defensa de su escrito al decir que es falso el reportaje difundido en un medio de comunicación, y fue avalada por la Maestra Martha Rodríguez Ortíz, asesora de la ahora ministra.

​​Ante este panorama, la UNAM informó que derivado de un cotejo pormenorizado de la tesis presentada por la ministra Yasmín Esquivel, contra otra presentada un año antes, encontró "alto nivel de conciencias" entre ambos textos.

La Universidad informó que este resultado se hará del conocimiento del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón.

Usuarios de redes sociales no dudaron en hacer memes sobre la situación.





Poncho Herrera toma distancia de RBD

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Cristopher Von Uckerman y Christian Chávez anunciaron el reencuentro de RBD. Sin dar más detalles, en su sitio web hay un conteo que finalizará el 19 de enero.

Poncho Herrera será el único integrante de RBD que no formará parte de su regreso. "Estoy haciendo lo que me gusta, escogiendo los proyectos que me mueven y ha sido muy enriquecedor estar en los proyectos en los que siempre quise estar. En la actuación es donde mi voz suena más fuerte", dijo recientemente el actor.

La distancia que tomó el actor no fue bien recibida por muchos de los fans de Rebelde.

https://twitter.com/LUISlTOREY/status/1604956629757153280?t=r5D0or-5s76-...

Messi y Argentina gana el Mundial

El domingo pasado, Argentina ganó la Copa del Mundo, en Qatar. Un penalti polémico, el tarde despertar de Francia y una final cardiaca dejaron muchos memes en Internet.

Con información de Ariana Paredes y Otilia Carvajal