El Cairo. Egipto planea enviar un teatro y bibliotecas móviles a Gaza, entre otras muchas actividades culturales, especialmente para los niños, “cuando se lo permitan las condiciones”, dijo el ministro de Cultura egipcio, Ahmed Fuad Heno. El objetivo, según subrayó Heno en declaraciones difundidas ayer por los medios locales, es “ayudar a la normalización de la vida en el enclave” tras el alto el fuego que entró en vigor el pasado viernes y puso fin temporal sobre el papel a dos años de guerra devastadora en el enclave. “Nuestro objetivo es mitigar los efectos de lo que los niños han vivido durante ese periodo y brindarles apoyo psicológico y moral mediante el poder del arte, la cultura y los mensajes de esperanza”, dijo el funcionario.

Apuntó que “tenemos muchos planes para la Franja de Gaza, incluyendo teatros y bibliotecas móviles que serán enviado tan pronto como las condiciones lo permitan”. EFE