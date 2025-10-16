Más Información
Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional
"No hemos sido notificados"; Adán Augusto e Ignacio Mier rechazan cancelación de su visa estadounidense
¿Usas Tinder o Netflix? Gobierno federal propone que el SAT acceda a datos de apps de citas y streaming
Beatriz Gutiérrez Müller reaparece en la Feria del Libro del Zócalo; regala un ejemplar de "¡Gracias!" que mandó AMLO
"Solamente Dios sabe cómo pasó": familias golpeadas por la tragedia; historias de dolor que dejaron las intensas lluvias
El Cairo. Egipto planea enviar un teatro y bibliotecas móviles a Gaza, entre otras muchas actividades culturales, especialmente para los niños, “cuando se lo permitan las condiciones”, dijo el ministro de Cultura egipcio, Ahmed Fuad Heno. El objetivo, según subrayó Heno en declaraciones difundidas ayer por los medios locales, es “ayudar a la normalización de la vida en el enclave” tras el alto el fuego que entró en vigor el pasado viernes y puso fin temporal sobre el papel a dos años de guerra devastadora en el enclave. “Nuestro objetivo es mitigar los efectos de lo que los niños han vivido durante ese periodo y brindarles apoyo psicológico y moral mediante el poder del arte, la cultura y los mensajes de esperanza”, dijo el funcionario.
Apuntó que “tenemos muchos planes para la Franja de Gaza, incluyendo teatros y bibliotecas móviles que serán enviado tan pronto como las condiciones lo permitan”. EFE