De nuevo en cadena nacional, todos los medios transmiten mitin en el Zócalo

Esta tarde, de nuevo todos los medios públicos transmiten en vivo el mitin en el Zócalo al que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco del 85 aniversario de la expropiación petrolera. El pasado 27 de noviembre, la marcha por los cuatro años del gobierno de AMLO también acaparó a la cadena nacional.

Canal Once, Canal 14, Capital 21, Canal 22 e IMER son los medios que transmiten el evento. Canal 14 y Capital 21 iniciaron una cobertura conjunta desde las 16 horas, donde entrevistaron a varios asistentes.

El pasado miércoles 15 de marzo, Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión, había dicho que en esta ocasión la cobertura no sería “unificada” y que la movilización no sería transmitida en vivo por todos los medios públicos, porque estará “más concentrada” en el mitin del Zócalo.

“El evento del 18 de marzo no es una marcha como la del 27 de noviembre, es una concentración en el Zócalo, va a durar alrededor de dos horas, la cobertura se limitará a esa zona”, dijo Villamil.

“En el caso del Canal Catorce habrán mesas de análisis del evento, en Canal Once tendrán su propia mesa de discusión; no se hará una cobertura unificada como se hizo en el 27 de noviembre, como no es una marcha no se necesita tanta infraestructura de cobertura , es un evento concentrado en el Zócalo”, reiteró.

Por la cobertura unificada que hicieron los medios públicos de la marcha de AMLO del 27 de noviembre, la Asociación Méxicana del Derecho a la Información A.C. señaló que se había violado la Ley de Telecomunicaciones. Sin embargo, Lenin Martell, defensor de las audiencias del SPR, señaló que no se violaron leyes y que hubo un balance de contenidos editoriales y de recopilación de comentarios positivos de la marcha.

“Hicimos una revisión de los contenidos de cada medio público y no encontramos violaciones a las leyes, ya que el evento fue de alto interés periodístico y de alcance nacional”, aseguró.

Con información de Cristopher Cabello.