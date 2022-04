“Corrige la plana” Tribunal Colegiado a juzgados de distrito ante amparo del CIDE

El anuncio del Tribunal Colegiado de admitir la demanda de amparo interpuesta por un profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) contra la convocatoria a la Asamblea de Asociados, es vista con optimismo por integrantes de la comunidad estudiantil pues lo asumen como que los del Tribunal “le corrigen la plana a los juzgados de distrito”, quienes habían desechado el amparo porque “el amparo que presentó el profesor era notoriamente improcedente”, explicó Víctor Meade, estudiante de Derecho del CIDE.

Meade considera que es “una oportunidad más de que el Poder Judicial de la Federación determine que, en efecto, las modificaciones al Estatuto General del CIDE fueron ilegales”, y agregó que el siguiente paso en el proceso es que el juzgado admita la demanda, para que llame al juicio a las autoridades señaladas como responsables y esperar a que rindan sus informes justificados, “una vez que eso suceda, tendremos que esperar a que el juzgado dicte sentencia y determine quién tiene la razón”.

Ximena Millán Cruz, estudiante de Ciencias políticas y relaciones exteriores, considera que la orden del Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) es un avance positivo: “Siempre creímos en que podíamos intentarlo por una vía jurídica. (...) Ver que se ha recibido de manera positiva algunos de nuestros amparos en algunas cortes nos hace sentir más cobijados y creyentes de que hay una solución y que no todas las partes del gobierno nos están cerrando la puerta”.

Sin embargo, otro estudiante, Eduardo Muñiz, dice que la admisión de amparo “no representa un avance significativo, falta conocer hacia dónde se moverá la balanza. No nos están dando la razón, sólo significa que es procedente evaluar el amparo”.

En enero, Conacyt convocó a la Asamblea de Asociados del CIDE para quitar el requisito estatutario de formalización del nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como director interino del CIDE y quitarle facultades al Consejo Académico, con ello comenzó una movilización de la comunidad estudiantil que el próximo 29 de mayo cumplirá seis meses en lucha. Sobre el desempeño de Romero Tellaeche, una profesora que pidió el anonimato dijo que “él no ha sido capaz de hacer una reunión para resolver el asunto y hacer un proceso de reconciliación. Está tomando las plazas disponibles para crear una nueva división de estudios del desarrollo, un proyecto deficiente. Tampoco ha resuelto el problema financiero del CIDE. Él no opera para resolver los problemas, no dialoga, actúa como si no hubiera pasado nada”.