Con falos de yeso, la escultora Cynthia Plaster Caster desmitificó la idea de la "musa" en el arte

Cynthia Plaster Caster, artista, escultora y como se describía a sí misma "groupie en recuperación" falleció la semana pasada, el 21 de abril, tras luchar contra una larga enfermedad. Su legado son las figuras de yeso, pero no nos referimos a cualesquiera figuras, sino a penes, y, ciertamente, no se tratan de los genitales de uno o más desconocidos, sino de una serie de personalidades que incursionaron en la escena del rock en las décadas de los 60 y 70, Por concebir la escultura, desde una perspectiva disruptiva, es recordada como "la Miguel Ángel del sexo, las drogas y el rock'n'roll”.

O al menos así la recuerda Pamela Des Barres, escritora y gran amiga de Plaster Caster. Juntas formaron parte de la escena del rock de Los Ángeles. “Ella es la ´groupie´ más notoria de todas debido a su forma de arte”, compartió para un medio internacional.

Pero aún antes de su pasión por el rock, Cynthia conoció las bondades del yeso en la Universidad de Illinois, cuando su maestra de arte le explicó que con este tipo de material moldearía cualquier objeto que “mantuviera su forma”. Fue así que la admiradora de agrupaciones de rock, en ciernes de convertirse en una artista, pensó inmediatamente en un pese.

Lee también: Libro revela las canciones favoritas de Hitler, Franco, Lenin y Hussein

En esa época, Plaster Caster ya pertenecía al grupo de seguidoras que era conocido como "groupie", denominación que no le molestaba. Sin embargo, tenía claro que no quería permanecer en el anonimato dentro de estos grandes grupos, que ensanchaban sus filas conforme emergían nuevas agrupaciones de rock'n'roll. Fue en ese momento que supo que la escultura era lo suyo.

El pene de Jimi Hendrix, la obra con la que Cynthia Plaster Caster incursionó en el arte

“Estaba realmente tranquilo, relajado, muy tranquilo en el molde”, dijo Albritton, a pesar de que “su vello púbico se atascó”, durante una entrevista que formó parte del documental de VIH1 "Let's Spend the Night Together". Para Cynthia, Jimi Hendrix (1942 - 1970) fue el mejor de los modelos con los que trabajó.

Pero moldear en yeso un genital con un mecanismo de sensibilidad como el de un pene dificultó su labor, pues en algunas ocasiones el falo no alcanzaba una erección de forma inmediata, antes que el material comenzara a endurecerse. Esta, ciertamente, no fue la única de las eventualidades a las que se enfrentó Cynthia, esculpir parte del cuerpo de un hombre no sólo rompía con la esfera de lo privado del individuo, sino que exponía una cierta vulnerabilidad masculina: “Me sorprendió y me encantó descubrir que eran tan inseguros como yo”, relató en 2002.

Frank Zappa luchó por la custodia de su propio pene

De acuerdo con las declaraciones de Plaster Caster, el compositor y guitarrista Frank Zappa (1940 - 1993) evitó a toda costa que falo fuera expuesto en las exhibiciones de la artista, décadas más tardes, por lo que su manager Herb Cohen trató de hurtar la escultura y extraerla del departamento de Cynthia, para luego ser guardados en una bóveda de seguridad en una de las propiedades de Zappa. No fue sino hasta 1993, año en que falleció el músico, cuando la escultora recuperó la pieza en la corte de EU.

Lee también: Cuando la perra Laika voló por el cielo de México, durante su viaje espacial en el Sputnik II

Pero Cynthia Plaster Caster no fue la única que mortalizó un fragmento de sus encuentros con las estrellas de rock, la agrupación Kiss escribió una canción que se trata de ella, "Plaster Caster" de 1977.

Cynthia Plaster Caster, de moldear penes a adoctrinarse en el feminismo

Durante la época, no sólo imperaba el rock, sino que la segunda ola del feminismo velaba por la igualdad política, económica y cultural entre mujeres y hombres, por lo que nunca mantuvo una buena relación con sus consanguíneas. Pero durante los 2000, Cynthia se reivindicó y abandonó la ya muy obsoleta técnica de moldear falos, para esculpir senos de mujeres músicas como Karen O de Yeah Yeah Yeahs y Laetitia Sadier de Stereolab.

melc