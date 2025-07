Hace 20 años, el Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), diseñó un espectáculo de divulgación de la ciencia denominado El Circo de la Física, coordinado por el físico Luis Manuel Montaño Zetina. A dos décadas de distancia, este proyecto nacido en 2005 e impulsado por estudiantes de Física, es una de las estrategias centrales de divulgación científica del Cinvestav, que tiene como misión mostrar y explicar diferentes fenómenos físicos presentes en la naturaleza, a través de experimentos sencillos, usando materiales caseros, con el propósito de despertar la curiosidad e interés de la comunidad infantil y juvenil por esta área del conocimiento.

Experimentos de temperatura con hidrógeno líquido, magnetismo donde se hacen levitar diversos objetos con la superconductividad, de electricidad trasmitida a través de cosas o personas, y ondas electromagnéticas son algunos de las actividades con las que el doctor Montaño Zetina y su colega, el doctor Alfredo Martínez Uribe, mantiene vivo este proyecto porque no conciben la ciencia sin divulgación. “Siento que si hay en general muchos colegas que quieran hacer divulgación como otros que sí lo quieren hacer un poquito más, creo que todos tenemos que hacerlo. Sabiendo que no hay mucha retribución en lo que uno hace en sentido académico, pero de otra forma quizás sea más difícil también que haya gente interesada en la ciencia”, señala Montaño Zetina.

Invita a sus colegas a compartir y a divulgar su trabajo para que vean que “aunque no nos pongan alfombra roja o los reflectores o las televisoras o que no nos reconozcan por algún premio y demás, vean cómo responde el público, cómo responden los niños. Ese para mí vale más y me da más satisfacción que las otras que no me disgustarían tampoco”, señala Montaño, quien para garantizar su autenticidad, El Circo de la Física cuenta con su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Montaño dice que la experiencia ha sido muy buena y una labor importante de los investigadores, además de su labor investigadora, de formar recursos humanos, dar conferencias y transmitir conocimiento, “la parte divulgativa es muy importante. Uno no nace siendo profesor o no nace sabiendo o no se forma como didáctico, el Circo, al menos para mí, me ha enseñado a poco a poco ir transmitiendo el conocimiento”, afirma el físico que ha participado en el CERN y desarrollado aplicaciones de física médica.

El doctor Alfredo Martínez señala que otra de las intenciones del Circo de la Física es como fomentar esta vocación de la divulgación en los mismos estudiantes de maestría y doctorado. Sin embargo, desafortunadamente muchos estudiantes no les interesa esa parte de la difusión que, para ellos, es fundamental.

“Si no hacemos divulgación de la ciencia los ciudadanos, la sociedad no se enteran de lo que hacemos. Luego la gente piensa que acá en los centros de investigación están puras personas que están más allá de lo terrenal y que no les interesan los problemas de todos los días, pero al contrario, precisamente una de las cosas en las que trabajamos pues es en los problemas de todos los días”, señala Montaño.

El Circo de la Física se presenta en escuelas de todos los niveles. Para saber más entrar a www.fis.cinvestav.mx/circodelafisica