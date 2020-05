Ciencia neoliberal: fuchi, caca, guácala

¿Usted se curó del cáncer con un tratamiento homeopático? ¿Tiene pruebas fehacientes de que los yanquis hicieron un montaje de la llegada del hombre a la Luna? ¿Ha realizado experimentos exitosos con la vernalización de cosechas de maíz nativo para lograr la autosuficiencia alimentaria en México? Por favor, contacte entonces con el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad para que le abra espacio para una futura conferencia o incluso para un congreso con tan sensacionales aportaciones científicas. Basta de ciencia neoliberal y abramos espacio a otros saberes del conocimiento. ¿Que si tendría valor curricular? Por supuesto, validado por la prestigiosa Academia Ackerman. ¿Y por la UNAM? Aún no pero ya se está trabajando en ello. Por el momento nuestra Universidad Nacional, que hoy está llena de científicos neoliberales (fuchi, caca, guácala), se resiste a la transformación; nada más se cambia eso de la autonomía y algunas minucias más y listo, tendremos una institución digna del komsomol juvenil que está construyendo el futuro de México. Entonces se podrá debatir a gusto sobre la ciencia neoliberal y otros estragos en el sector que han provocado que a este país de la gran raza de bronce vengan extranjeros güeros del norte a dirigir nuestros programas universitarios y a vendernos ideas, you know, bien raras, y luego se adueñen hasta de los micrófonos del Canal Once y Tvunam y... Ejem, ejem, nos estamos desviando. Por eso, camaradas, demos la lucha para hablar desde la recuperada tribuna de nuestra secuestrada UNAM sobre “el huachicoleo científico que ha desviado los fondos públicos para subsidiar proyectos de grandes empresas”. Logremos la gran transformación para que por fin la UNAM mejor utilice sus fondos públicos para proyectos de ideas como las nuestras: Grandes, Únicas e In-cues-tio-na-bles. Científicos antineoliberales del mundo moreno, ¡uníos! Con todo respeto.

Marcan agenda virtual en Cultura

En tiempos de Covid-19 no han sido las instituciones del Ejecutivo las que han potenciado el diálogo sino los creadores, gestores y artistas que de manera organizada han promovido encuentros en línea y establecido lo más cercano a una agenda semanal para abordar los temas que hoy urgen a la cultura. Es lo que han promovido los colectivos Asamblea por las Culturas, No vivimos del aplauso y Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (Moccam), y el Frente Amplio de Trabajadorxs del Arte y la Cultura en México. Cada uno ha organizado en tiempos de pandemia, con lo que permiten las tecnologías, reuniones semanales, donde se tratan temas cada vez más puntuales y pertinentes sobre la cultura. Y aunque hemos visto a funcionarios en algunas sesiones en línea, lo más cercano a una vía de diálogo desde la Secretaría de Cultura es un correo electrónico: [email protected], donde la dependencia federal espera propuestas y promete resolver dudas. ¡Vaya forma de abrir el diálogo!