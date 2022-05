Celebra la UAM con homenaje a Poniatowska, próxima a cumplir 90 años

“Las causas de la calle son las que más me han llegado”, aseguró Elena Poniatowska, la escritora que este jueves fue celebrada por la Universidad Autónoma Metropolitana con un homenaje por sus 90 años de vida que cumplirá el próximo 19 de mayo, la narradora recordó a muchas de las mujeres que fueron su ejemplo: Rosario Castellanos, Rosario Ibarra de Piedra; habló de Jesusa Palancares y de Alaíde Foppa, de periodistas como Ana Cecilia Treviño “Bambi”, habló de su literatura pero sobre todo de su periodismo, “soy yo la que hago preguntas, las que el diablo me sugiere”, dijo la escritora y periodista que aseguró sentirse “muy conmovida y agradecida”.

“Ahora estoy aquí y ustedes están aquí frente a mí”, aseguró Poniatowska en el homenaje donde hubo lecturas dramatizadas de algunas de sus obras, un recital y donde un mariachi le cantó “Las Mañanitas”, pero también fue el momento, tras su homenaje, donde junto con un grupo de periodistas gritó "¡Ya basta!" como protesta ante los asesinatos de periodistas.

Elena dijo: “Rosario Castellanos fue un ejemplo para mí, como lo fue doña Rosario Ibarra de Piedra que buscó a su hijo como una madre coraje durante años y murió sin encontrar a su hijo, y creo que esas son las causas, las causas de la calle son las que más me han llegado”.

Lee también: Unión Europea condena asesinato de tres periodistas en las últimas semanas en México

Acompañada del rector general de la UAM, José Antonio de los Reyes Heredia, de la cineasta María del Carmen de Lara, del caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón” y de su hijo Emmanuel Haro Poniatowski, Elena Poniatowska aseguró: “Yo me siento muy cercana a las mujeres desde siempre, porque yo veía que a las mujeres nadie les hacía ningún caso, sobre todo en el periodismo, en la pintura sí le hacían caso a Leonora Carrington, a María Izquierdo, a Frida Kalho que vemos hasta en el fondo de una botella”.

Luego de contar de su llegada a México, de su entrada al periodismo, de sus primeras entrevistas, de varias de las mujeres que tuvo la fortuna de conocer, de escuchar los comentarios de “El Fisgón” y las palabras de su hijo Emmanuel, quien le dijo: “mi mamá me hizo ver el mundo de otra manera” y “me hizo abrir los ojos” y que le dio la oportunidad de conocer a gente muy notable, Elena Poniatowska concluyó: “agradezco mucho a ‘El Fisgón’, a Mary Carmen, al rector, y a mi hijo; se me hace raro que mi hijo hable así de mí, me da un poco de preocupación. Muchas gracias por este homenaje tan precioso”.

“El Fisgón” aseguró que Elena no es ingenua, “es tremenda, puede ver con rayos X a través de la gente, me parece bien que tenga confianza en la humanidad, es un mecanismo de defensa”, y celebró el valor de la periodista al recuperar los testimonios del 68 en su libro “La noche de Tlatelolco”.

Lee también: Extorsionan a directores de escuelas: exigen dinero para no dañar a alumnos

Recordó que Julio Sherer les contó que cuando salió el libro de “La noche de Tlatelolco” fue una proeza porque Díaz Ordaz fue un “monstruo represivo”, y que Elena publicara el libro fue un acto de valentía ante el PRI y ante Díaz Ordaz, “Sherer me contó que Elena le pidió unas fotos para ilustrar el libro y él se las dio pero le pidió que no dijeras que las fotos venían de Excélsior, pero ella les puso el crédito, y Scherer dijo que ‘tenía toda la razón Elena, teníamos que dar la cara todos’, y esa fue una acción de valentía para toda la nación”.

Dijo además que Elena se ha enfrentado a envidias, “creo que deberíamos de entender que el periodismo fue uno antes de Elena y otro después de Elena, y que detrás de eso hay una inteligencia extraordinaria”, señaló “El Fisgón”, quien agregó que Elena propone que en Reforma haya una estatua de Rosario, “creo que debería venir acompañada de la de Elena”.

El rector general de la UAM, José Antonio de los Reyes Heredia, afirmó que el homenaje es a una periodista, escritora y activista que ha realizado contribuciones fundamentales a la labor de pensar y transformar a México, esta “es la mejor forma que tenemos como comunidad universitaria de reiterarle nuestro aprecio, estimada Elena, y de reconocer la importancia de sus ideas y la influencia que las mismas han tenido en nuestra sociedad”.

Lee también: Museo Diablos, nuevo recinto que une el gran arte con el beisbol

La invitó a acompañar a la Universidad en el proceso de renovación profundo que están emprendiendo, desde la Rectoría General, “para resignificar la tarea de la difusión cultural, como un espacio que nos permitirá fortalecer el papel de esta tarea sustantiva en las labores de docencia e investigación. También queremos que la cultura sea el mecanismo fundamental para fortalecer nuestro sentido comunitario y colectivo”, dijo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rcr