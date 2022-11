“Canciones antiguas para niños modernos”, un concierto gratis y para toda la familia

“Canciones antiguas para niños modernos” es un concierto que se realiza Radio Educación en el marco de su 98 aniversario, pero además es un concierto con causa. Este recital gratuito y abierto a todo público que incluye también historias narradas por cuentacuentos y libros de regalo, invita a los asistentes a la donación de juguetes que se entregarán a niñas y niños de la Montaña de Guerrero.

La invitación al público que acuda a vivir el concierto del compositor y cantante Abraham Román Brito, es que done un juguete nuevo y que no use baterías para que sean entregados a niñas y niños que radican en la montaña de Guerrero, como parte de las acciones de Navidad en las montañas, que organiza la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en el marco del Plan de Apoyo a Guerrero, instruido por el gobierno mexicano.

El compositor y cantante Brito, quien tendrá a su cargo este recital, fue uno de los creadores seleccionados de la convocatoria Nimbeë 2019 con una propuesta dirigida al público infantil. Su disco, que lleva el mismo título del concierto que ofrecerá en la emisora, se encuentra disponible en: https://radioeducacion.edu.mx/abraham-roman

Lee también: El minotauro que devoraba hombres

“Canciones antiguas para niños modernos” contiene temas a ritmo folk y trova para niños. El álbum contiene ocho canciones de “otros tiempos”. Los cancioneros, antiguamente, para muchos niños, eran su primer acceso a la poesía, a la narrativa y a la música.

Todas las canciones hablan de relatos antiguos; entre ellas, de hazañas heroicas; algunas otras, cuentan sobre viajar en tren; por cierto, una de ellas, relata en estilo western un último viaje. Es un álbum dedicado a la añoranza del tiempo, de los cuentos y la música de antaño.

“Cada canción cuenta una historia, pon mucha atención, disfrútalas todas; puede ser que, mientras lo escuches, a lo lejos suene un tren silbando un acorde mayor, y a medida que se marche desaparezca el timbre de su voz”, se puede leer en el disco.

El concierto se realizará el viernes 11 de noviembre, a las 16 horas, en las instalaciones de Radio Educación, ubicadas en Ángel Urraza 622, colonia Del Valle, Ciudad de México.

Lee también: INAH: Reflexiones antropológicas de la cocina, en el Centro de Tlalpan

El concierto forma parte de la tradición que tiene la radio cultural de México de atender a niñas, niños y adolescentes, con producciones que han sido premiadas a nivel nacional e internacional, en The New York Festivals, Memoria del Mundo (UNESCO) y la Bienal Internacional de Radio, un compromiso, que la emisora refrenda en su aniversario 98.

Cabe señalar que Nimbeë discos es la plataforma de contenidos digitales de descarga gratuita del Servicio Nacional de Comunicación Cultural—Radio Educación, dedicada a la consulta y descarga de música que Radio Educación pone a su alcance y cuyo objetivo es contribuir al desarrollo musical del país, apoyando a músicos mexicanos, realizando la grabación y mezcla de su material discográfico de manera gratuita.