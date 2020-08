Burlas en redes por albur hacen llorar a artista de "Gotas"

La artista Madame Gorgona, autora del video "Gotas", que desde la noche de este viernes se ha mantenido en tendencia por las burlas y los albures que provocó la redacción de un tuit de la Secretaría de Cultura en redes sociales, aseguró que no se siente "ofendida" por el "error" de la dependencia, pero dijo sentirse "indignada" porque el trabajo de los artistas no es "valorado".

La artista decidió hacer una transmisión especial en su página oficial de Facebook para hablar sobre el revuelo que provocó la difusión de "Gotas", un video de micropoemas infantiles. "Fue un infortunado error de la Secretaría de Cultura al publicar mi trabajo. Para quien no me conoce soy Madame Gorgona, la de ver 'Gotas'", dijo al inicio de la transmisión.

Madame Gorgona, artista multidisciplinaria mexicana, con licenciatura en Flauta Transversa y Letras Inglesas, así como compositora, escritora, bailarina, perito traductora y académica de la Facultad de Música de la UNAM y del INBAL, indicó que realizó el video para aclarar que no está "ofendida" y que la redacción fue sólo "un error".

Sin embargo, dijo, sintió la necesidad de hablar a nombre de los artistas y de sus colegas. "Mis amistades me han dicho que soy tendencia, no es así, no soy yo ni mi trabajo, la tendencia es el albur que cometió alguien. Hay un problema de fondo y que tiene que ver con los artistas, que es que más allá del chiste la sociedad sólo ve lo superficial y ve lo que no es importante. No se está viendo lo que la comunidad artística quiere decir", comentó.

Y agregó, con la voz entrecortada y entre lágrimas: "Aquí adentro, en mi ser, en mi cabeza, hay una intención de comunicar algo. Me indigna, no el meme, esos me han divertido mucho y sé que no es personal, me indigna que no se valore el trabajo artístico y no lo digo sólo por mí, también por todos mis compañeros, porque estamos haciendo un esfuerzo por aportar algo al mundo, por compartir lo que cada uno de nosotros, como artistas, considera que es importante; es un esfuerzo para contactarnos con los demás desde lo que somos. Los artistas estamos buscando una forma de existir más allá de la vulgaridad y del chiste".

Madame Gorgona aprovechó para referir que participó en la convocatoria de “Contigo en la Distancia: Movimiento de Arte en Casa”, la cual tuvo como objetivo incentivar a la comunidad artística y cultural durante la contingencia nacional por el Covid-19; pero, dijo, lo hizo con reservas debido a las severas restricciones del tiempo que exigían los videos.

"Nos pidieron 10 videos de 15 segundos para expresarnos, eso me molestó mucho. No tengo redes sociales como Tik tok y Twitter, no tengo esos estándares de rapidez. Los artistas no tendríamos que soportar que nuestra expresión se tenga que dar de manera rápida. La rapidez, me parece, refleja que estamos perdiendo nuestra capacidad de contemplación. Los artistas estamos intentando que la capacidad de atención se amplie", añadió.

Pese a sus dudas, explicó, decidió participar en la convocatoria porque ya tenía escritos los micropoemas. "El trabajo artístico no es improvisado, esos microtextos no fueron improvisados, también tenía montones de ideas musicales ya escritas. Y lo que vertí en ese proyecto fue el trabajo de toda mi vida. Los artistas dedicamos la vida entera a la formación, la experimentación. Y ahora, cuando se muestra el trabajo en las redes, pasan estas cosas. ¿Cuántas personas que han comentado el albur han visto mi trabajo? No pido que les guste, ¿pero podrían asomarse a verlo?", indicó.

Finalmente, dijo que el meme y el albur pasarán. "Nada de eso me involucra, sólo me hace ver una situación incómada para el ejercicio artístico, específicamente de 'Gotas'. Los invito a ver el trabajo de los artistas. Un compañero me sustentó que debía aprovechar ese error, un error en el que ni siquiera mi nombre aparece, pero no lo haré, yo tengo 20 años con actividad artística, tengo discos, tengo mis exploraciones. Yo sé que esto no jalará a quien no se ha interesado. La publicación de la Secretaría no me concierne, eso no se trata de mí, sino del albur".

#ComunidadContigo Te invitamos a ver “Gotas”, diez micropoemas acompañados por el sonido de flautas transversas y movimientos corporales.#ContigoEnLaDistancia https://t.co/xt1ucs54Ni pic.twitter.com/F8JFqWGxf4 — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) August 8, 2020

El video fue promocionado por la Secretaría de Cultura en redes sociales, con el texto:"Te invitamos a ver “Gotas”, diez micropoemas acompañados por el sonido de flautas transversas y movimientos corporales". Hasta ahora cuenta con cerca de 15 mil vistas, un 95% de las reproducciones se han generado en las últimas horas.

Madame Gorgona cuenta con tres espectáculos y álbumes individuales: Muchiquillos, espectáculo para niños (2018); Perpetuo movimiento, jazz alterlatino (premio a mejor álbum latino en octubre de 2017 por The Akademia) (2014); y Madame Gorgona, flauta-voz-electro (2010).

En 2006 lanzó su CD multidisciplinario Solaz como parte del dueto Mutuos y en 2015 presentó su libro de cuento Naturaleza o deseo. Sus presentaciones internacionales incluyen la XVII Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Poetas en Cereté (Colombia); Universidad de Córdoba (Colombia); e Ictus Gallery (San Francisco, CA, EU.), entre otros.

fjb