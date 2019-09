Ayotzinapa, literatura y arte plástica, conversaciones de Toledo con El Universal

El jueves por la noche, Francisco Toledo cerró sus ojos, falleció a los 79 años de edad a causa de cáncer. Toledo, un exiliado de Juchitán, impregnó su huella en diferentes ámbitos que van desde el quehacer artístico hasta el activismo social.

EL UNIVERSAL recopiló cinco entrevistas con el creador plástico, estos textos son testimonios de las facetas del artista a través de los años.

“Los 43 son nuestra familia y uno no olvida a sus muertos”

En esta entrevista, Toledo abordó los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con los estudiantes de Ayotzinapa. Fue uno de los principales artistas que emprendieron acciones para que la comunidad no olvidara lo ocurrido con los 43 normalistas.

“Esos muchachos ya son como nuestra familia, entonces uno no olvida a sus familiares. Yo creo que esta fecha y esta matanza va a quedar registrada en el calendario histórico de México”, comentó el creador plástico, en enero de 2015.



“Soy la mano que mece la cuna"

Durante este encuentro con EL UNIVERSAL, el artista se confesó como el maestro de las nuevas generaciones, un papel “que nunca quise ni quiero, pero bueno, los jóvenes me buscan”, señaló en 2015.

“No soy muy dado a dar consejos, pienso que todos descubrimos en algún momento qué cosa es lo que tenemos que hacer, cómo debemos ser, estar en el mundo y cada quien escoge su camino, no podría decir a la gente este es el camino o no hay más ruta que la mía”, dijo.



"En el mundo literario de Francisco Toledo"

Sus primeras lecturas, los libros como objeto, escritores mexicanos como Carlos Monsiváis son algunos de los temas que se abordan en esta entrevista. Toledo recuerda algunas anécdotas con Octavio Paz y Alejandra Pizarnik

“Yo leí Kafka muy joven, en los 50. Eran las primeras traducciones, creo que venían de Argentina y me impresionó. Empecé a leerlo y a releerlo cuando estuve en París. Kafka pertenece a una cultura marginal, como las gentes que tenemos orígenes de una comunidad, en mi caso zapoteca, y sentimos también ese problema de rechazo, en cierto modo, de la cultura dominante y, al mismo tiempo, una fascinación por esa cultura dominante”.



“Estoy cansado de dar tantas vueltas al Sol”

En 2017, inauguró la muestra “Yo mismo” con 120 autorretratos en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el artista platicó con este este diario sobre su obra y la evolución del autorretrato.

“Voy a cumplir 77 años y son 28 mil 105 vueltas alrededor del Sol que he dado en 77 años. Es mucho ¿verdad? Esto tiene que ver con una imagen: un trompo, y ese trompo tiene mi cara. El trompo, que fue lanzado en 1940, lleva 28 mil —no sé cuántas le dije— vueltas alrededor del Sol”, comentó



“México ya no tiene referentes”

En este encuentro, Francisco Toledo ahondó sobre la situación que atravesaba la plástica mexicana .

“No quedan referentes de la plástica en México, a un nivel muy arriba no queda nadie. No hay, de la categoría de Tamayo, no hay. Vivos todavía queda Vicente Rojo y Felguérez, que sobrepasan los 80 años… y yo ya voy, arrastrándome, son muy difíciles años”.



