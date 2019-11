ASF señaló irregularidades en el sector Cultura en 2018

La segunda entrega del paquete de informes individuales del Resultado de la Fiscalización Superior 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evaluó los programas de Apoyos a la Cultura y de Cultura en las Entidades Federativas en 2018 e hizo observaciones.

En el Edomex, la ASF revisó la Feria Internacional del Libro del Estado de México, el Festival del Quinto Sol XXXI, el Décimo Festival de Coros de Cámara Estado de México, el Quinto Concurso Estatal de Cortometraje y Guión Cinematográfico Otopame 2018, el Festival de Artes Escénicas y el Festival Una Cana al Aire y ahí, apuntó la Auditoría, se encontró irregularidades como que los seis proyectos se pagaron en su totalidad sin la acreditación de su conclusión, ni realización. La ASF señaló que el gobierno del Estado de México omitió reintegrar recursos y rendimientos financieros a la Tesorería. De acuerdo con la ASF esto generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 10,7 mdp. Y concluyó: “El Gobierno del Estado de México no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del fondo”.

En el caso del gobierno del Estado de Oaxaca encontró que éste no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018.

Al igual que en el caso del Estado de México y de Oaxaca, la ASF encontró que el gobierno de Jalisco no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del programa. La Auditoría Superior de la Federación revisó los 15 millones que esta entidad recibió en el programa de Cultura en la Entidades Federativas y en este caso señaló la falta de documentación comprobatoria que acreditara la aplicación de los recursos y el desarrollo de los proyectos. De acuerdo con la ASF, también en este caso hay un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 3 millones de pesos, que representa el 20.0% de la muestra auditada.

Uno de los casos más singulares es el del estado de Morelos que no gestionó el ejercicio de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas. La ASF documentó que proyectos culturales en Emiliano Zapata y Yecapixtla, entregaron documentación pero que ante nuevos requerimientos por la Secretaría de Cultura Federal ésta no fue entregada y por ello no se ministraron los recursos.