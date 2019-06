Visitantes del Louvre "atravesarán" el vidrio de "La Mona Lisa"

Gracias a la tecnología y la realidad virtual es que los visitantes al Museo de Louvre en París podrán apreciar de una manera especial la obra maestra de Leonardo da Vinci con la experiencia "Mona Lisa: Más allá del vidrio".

El Louvre, en estrecha colaboración con HTC Vive Arts y el desarrollo tecnológico de Emissive, montará esta experiencia del 24 de octubre de 2019 al 24 de febrero de 2020, donde los visitantes contarán con las investigaciones científicas más novedosas en torno a la pintura del florentino.

A través de un comunicado la pinacoteca parisina informó que la iniciativa forma parte de las actividades para conmemorar el 500 aniversario luctuoso de Leonardo da Vinci en Francia.

La experiencia con Realidad Virtual pretende revivir la historia de la obra más importante de Leonardo y del mundo entero. Las personas que hagan uso de esta experiencia podrán "cruzar" el vidrio protector que protege el cuadro y tener un encuentro inolvidable con un ícono fascinante.



Amazing day for us! We are indeed very excited to be part of this unique first-ever VR experience, combining art, culture and technology with @MuseeLouvre and #HTCvivearts .

Stay tuned #amazingVR #fullimpactexperience #VR #artandtechnology #MonaLisa #LeonardoDaVinci pic.twitter.com/DgX4PLye5D

— Emissive (@emissiveVR) 17 de junio de 2019