Vicente Rojo revisa sus orígenes en retrospectiva

Vicente Rojo (1932) no ha parado de crear desde 1960 pues sigue creando formas, pintando historias en cuadros. Para prueba la exposición Rojo sobre papel. Muestra retrospectiva 1960-2019, que se exhibe en la galería Andrea Pozzo de la Universidad Iberoamericana.

"Hace meses me propusieron hacer una exposición. Pensé que lo mejor era partir de obra previa y la cual pudiera ayudar a que, en una universidad donde hay estudiantes, éstos se den una idea de cómo hay un desarrollo para hacer, lo que se puede considerar una creación artística", dijo el artista plástico.

El artista, con más de 50 años de trayectoria, no sabe cómo definir su trabajo; asegura que en el recinto quería reunir una serie de elementos existentes en su estudio y algunos de ellos ya se habían exhibido por separado, pero juntos “ni yo mismo los había visto y debo decir que para mí ha sido una sorpresa”, asegura el artista plástico en entrevista con Notimex.



La exposición reúne 66 piezas artísticas que recorren el trabajo de Vicente Rojo, obras pintadas en Barcelona y en México desde 1960 hasta 2019.

"En general, las piezas se habían exhibido parcialmente, aunque nunca las había visto juntas, eso me produjo sorpresa. Las sorpresas pueden ser buenas o malas; sin embargo, esta ha sido una sorpresa grata para mí", sostuvo.

En la inauguración estuvieron la escritora Bárbara Jacobs, así como el rector de la institución académica, David Fernández Dávalos, quien previo a cortar el listón de la muestra, dijo que el arte es una forma de construir la realidad y espera que los asistentes valoren el trabajo de artistas como Vicente Rojo, pues han contribuido en la construcción de un mejor mundo

Vicente Rojo recorrió la galería junto a las autoridades. Allí se encontró con el diálogo existente en su obra y agradeció al museógrafo Miguel Ángel Ortiz que no haya hecho el recorrido en orden cronológico, porque sus piezas de 1960 están conversando con las más actuales.

“Pueden ver aquí muchas relaciones en obras que para mí formaban parte de series muy concretas, las cuales ahora se pueden analizar desde el comienzo de esas series”, afirma el artista plástico que este año recibió el Doctorado Honoris Causa por parte del Sistema Universitario Jesuita. Sin embargo, en esta retrospectiva hay una pieza que a Rojo le sorprendió:

"Me acabo de asombrar a mí mismo, porque hay una obra en tinta china del año de 1964 y uno de sus fragmentos corresponde a una nueva serie que estoy empezando, la cual se llama 'Jardines', que es un círculo y tres rombos. O sea, eso que había hecho en 1964, ahora curiosamente veo una síntesis con mi creación actual: ello me está ayudando en mis nuevas pinturas y creaciones. Así que no he aprendido demasiado, lo que he hecho ha sido volver a tomar mis temas y a trabajarlos de nuevo."

Rojo sobre papel. Muestra retrospectiva 1960-2019 estará hasta el 5 de diciembre en la Galería Andrea Pozzo de la Universidad Iberoamericana

