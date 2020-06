Santa Muerte y Covid fitness, entre las mejores fotos de la semana

El desconfinamiento en México se lleva de acuerdo al semáforo epidemiológico, y hasta el viernes, había 17 estados en color naranja, uno de ellos es Chihuahua, donde un gimnasio reinició el ejercicio “encapsulado”; sin embargo, otros 15 estados permanecen en rojo, uno de ellos es la Ciudad de México, donde ha habido la reapertura de algunos mercados, mientras continúa la aplicación de pruebas de Covid-19 a domicilio.

A lo largo de esta última semana, los fotoperiodistas de EL UNIVERSAL pudieron registrar estos cambios en las actividades, pero también documentaron los ejercicios de solidaridad en algunas iniciativas que reparten despensas, apoyos económicos o comida a aquellas personas que a causa de la emergencia sanitaria se quedaron sin trabajo.

Reapertura del Mercado Sonora, por Adriana Hernández. 15 de junio



Foto: Adriana Hernández/ EL UNIVERSAL

“Esta semana inició con la reapertura de algunas estaciones del Metro de la línea 4 y del Metrobús de la línea 1, pero también de algunos establecimientos como el Mercado de Sonora. Llegamos y primero hicimos un recorrido. Hubo gente que no quiso platicar hasta que nos encontramos con ‘Santa’, locataria que oferta productos de la Santa Muerte. Le explicamos que éramos de EL UNIVERSAL y que estábamos ahí para ver cómo se daba la reapertura. El mercado estaba muy tranquilo. Pudimos constatar las ganas que tenían los comerciantes de regresar, porque nos contaron que los pocos ahorros que tenían se los acabaron.

Lamentablemente la pandemia sigue, pero ‘Santa’ y sus compañeros ya mostraban sus ganas de trabajar, aunque el movimiento no es el mismo, tienes que seguir un camino especial, ya no es el mismo bullicio de antes”.

Luchadores en el ring y en la vida, por Berenice Fregoso. 16 de junio



Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

“Supe que habría entrega de despensas por parte de la Comisión de Lucha Libre Profesional de México a luchadoras y luchadores lesionados y retirados en el estacionamiento del velódromo de Mixhuca. La Comisión entregó despensas porque no hay espectáculos, que es de lo que viven. También entregaron algunos apoyos en efectivo. Los luchadores estaban animados y agradecidos y pesar de las circunstancias, los noté alegres. Son luchadores, y creo que su profesión la practican a diario, porque luchan para poder continuar”.

Pruebas de Covid-19 a domicilio, por Diego Simón Sánchez. 16 de junio



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“En la alcaldía Venustiano Carranza se realiza una brigada médica que consiste en la aplicación de pruebas de Covid-19 a domicilio. El martes pasado, la doctora Norma Reyes y la laboratorista química Patsy Sánchez recorrieron las colonias Federal, Eduardo Molina y Morelos, quienes explicaron que antes de acudir a los domicilios, las personas son evaluadas vía telefónica y de a acuerdo sus síntomas aprueban si son candidatas. Las especialistas nos explicaron el procedimiento y pudimos entrar en medio de un sentimiento de preocupación.



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Para poder ingresar al domicilio pedimos permiso a la señora que ahí vivía. Nos dijo que no habría ningún problema; sin embargo, tuvimos que seguir un protocolo sanitario específico. Usamos el mismo equipo que ellas: botas, bata, guantes, cofias, googles, mascarilla N95 y careta. Fue muy complicado trabajar así, porque la vista estaba muy limitada. Equiparnos nos llevó cerca de 10 minutos, mientras que estar dentro del domicilio sólo tres minutos. Con este trabajo pude comprobar que aún hay mucha gente con síntomas, es decir, la emergencia aún no acaba y debemos continuar con las medidas para evitar la propagación. También pienso en el trabajo de las doctoras, porque nos contaron que al día visitan un promedio de cuatro casas, aunque a veces realizan hasta siete pruebas y en todas tienen que aplicar el mismo protocolo”.

Ejercicio encapsulado, por Christian Torres. 18 de junio



Foto: Christian Torres/ EL UNIVERSAL

“En Facebook vi una publicación sobre un gimnasio que ofrecía el servicio de ‘Covid Fitness’, es decir, la posibilidad de hacer ejercicio en una cápsula, para prevenir algún tipo de contagio. No sabía qué establecimiento era, así que me puse a investigar hasta que vi que se trataba de Challenge Fitness, que está al norte de Ciudad Juárez, Chihuahua. Me pareció algo interesante y novedoso que por lo menos yo no había visto en el país, así que le escribí a David Rojas, dueño del lugar, para decirle si podía ir a tomar fotografías y accedió”.



“Hay clases de Covid Fitness los lunes y los jueves, una en la mañana (de 8 a 9) y otra en la tarde (de 6:30 a 7:30). En total hay 20 cápsulas individuales, cada una con equipo que es sanitizado. Cuando fui la gente estaba emocionada porque son tres meses de confinamiento, me dijeron que no es lo mismo hacer ejercicio en casa. Esta es una nueva normalidad. A pesar de utilizar guantes de látex, cubrebocas, lentes de seguridad, sentí miedo por la presencia del sudor y otros factores, aunque al mismo me sentí afortunado por poder documentar algo único”.

Donación de alimentos, por Jorge Alvarado. 18 de junio



Foto: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL

“Cocinemos México es una iniciativa que consiste en la distribución de alimentos y mensajes de apoyo a personas que se quedaron sin empleo por la pandémica de Covid-19, pero también reparten en los hospitales. Me sorprendió la cantidad de ayuda que pudieron reunir y se pudo evidenciar la increíble labor que llevan a cabo las asociaciones civiles”.



Foto: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL

“También quedé asombrado por la solidaridad de la gente, los mexicanos a la hora de una desgracia sí nos ayudamos y buscamos opciones que no solamente consisten en pedir dinero al gobierno, sino que se buscan alternativas. En la iniciativa participan algunas monjas que ya tenían tiempo elaborando alimentos en un comedor comunitario, aunque la ayuda que recibían disminuyó por la contingencia, pero hubo gente que se sumó y comenzaron a tener recursos, acciones como esas dan esperanza”.

