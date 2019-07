Roban "La última cena" de Rosa María Robles

La artista plástica conceptual Rosa María Robles Montijo denunció el robo de su fotografía monumental La última cena, de nueve por cinco metros y que formaba parte de su exposición La rebelión de los íconos, dedicada al periodista Javier Valdez asesinado en mayo de 2017.

Todavía consternada informó a Notimex que ella misma descubrió el robo la tarde de ayer, sin que hasta el momento sepa si los hechos ocurrieron la noche del lunes o antes; “la exposición fue inaugurada hace aproximadamente mes y medio, y esta tarde que llegué me encontré con los candados de la puerta rotos y la casa vandalizada”.

Comentó que de momento no puede tocar nada, ante lo cual ignora la magnitud de los daños y el número de obras y otros objetos hurtados, y que será hasta las 9 horas de hoy miércoles (10 horas en la Ciudad de México) cuando las autoridades policiacas lleguen para cuantificar los daños.

“Estoy muy enojada y muy triste. Nadie sabe el esfuerzo que me costó cada una de las obras, ni todo el trabajo para poder montar la exposición. Increíblemente se llevaron la mejor foto de la muestra, a pesar de sus enormes dimensiones de nueve por cinco metros”, refirió la artista culiacanense.

No obstante el coraje, la impresión y el dolor de la pérdida, indicó que no hará comentarios a través de sus redes sociales; “quiero que sea la prensa quien cuente todo, porque además, como no hay espacio público que acepte mis obras porque siempre me están censurando, tuve que rentar una casa con mucho esfuerzo, y me la vandalizan”, dijo.

Rosa María Robles explicó que la exposición La rebelión de los íconos fue montada en una casa que ella rentó en el centro de Culiacán. “La habilité como galería, invertí en lámparas y otras cosas, y todo se lo robaron. Puedo entenderlo todo, pero no que se hayan llevado La última cena, la mejor pieza”, insistió.

nrv