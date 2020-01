Polémica en Bellas Artes triplica valor de Fabián Cháirez en el arte

La polémica ocurrida en Bellas Artes a finales de 2019 por la exhibición del Zapata desnudo de "La Revolución" de Fabián Cháirez ha incrementado casi al triple el valor de las obras del artista mexicano en las galerías de arte pues una de ellas costará cerca de los 8 mil 500 dólares.

"Identidad desconocida", la cual muestra a un enmascarado desnudo chupando una pistola con humo, es el nombre de la pieza que estará en Aguafuerte Galería como parte de la exposición "Periferias", la cual será inaugurada en el marco de la Semana del Arte que congregará distintas ferias, entre ellas Zona Maco, en la capital de la República.

El óleo sobre lienzo de 2017 será la cuarta creación de Fabián Cháirez en el recinto ubicado en la colonia Roma, el cual ha recibido sus obras en exposiciones colectivas en 2016, 2017 y 2019, cuando la pieza "La Revoltosa" se vendió en un valor de entre 40 a 70 mil pesos (entre 2 mil 135 y 3 mil 737 dólares).

Hace una semana se dio a conocer que "La Revolución" fue adquirida por el empresario español Tatxo Benet para sumarla a su colección con la que pretende construir un museo de arte censurado en el mundo.

Israel Acevedo, curador de la exposición, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL que para esta iniciativa que abrirá sus puertas el 6 de febrero originalmente se habían convocado a 20 artistas pero se redujeron a nueve, aunque dentro del proyecto se había considerado al autor de "La Revolución" porque en sus temas ahonda en la condición humana y la cuestión de identificación de género.

"Identidad desconocida" es la pieza seleccionada para la exposición en la galería porque, según el curador, al igual que las demás que conformarán la muestra tiene gran calidad técnica y de propuesta.



"No la elegí porque fuera polémica sino porque me parece que la obra tiene estas cualidades, que es una gran propuesta técnica y una gran propuesta de ideas al cuestionar los estereotipos. Los de la lucha libre están relacionados con lo masculino y aquí cuestiona esa parte, lo pone más femenino", agregó

Este óleo está protagonizado por un luchador desnudo que porta una máscara de plata. Hace unos meses, aparte de la obra del Zapata desnudo en Bellas Artes, otra pieza que causó reclamos por parte del Hijo del Santo fue una imagen en la que estaba un "enmascarado de plata" con su mano derecha estirada.

Cuestionado por esto Acevedo dijo que se tiene en cuenta que puede haber problema y que quizá el hijo de un luchador diga que no le gusta cómo representan a su papá, "pero ni siquiera sabemos si es el papá, es una identidad desconocida".

"Cháirez retrata un luchador. No necesariamente tiene que ser el Santo o Blue Demon, es una identidad desconocida. Quizá pueda causar polémica, habrá a quienes no les guste su calidad técnica o la composición de la obra. No sé si podrá haber una controversia con un luchador en específico", añadió.

A decir del curador Israel Acevedo el escándalo en Bellas Artes, en el que incluso organizaciones se manifestaron en el máximo recinto cultural por la exposición, fue positivo para el artista porque hizo dar a conocer que hay creadores que llevan a cabo este tipo de piezas que cuestionan aspectos como la definición del masculino y lo femenino, además de poner los reflectores en un pintor con carrera emergente de entre los que hay y en busca de conectarse con las personas de pie y no con los grandes coleccionistas.

El experto agregó que la galería está abierta a las propuestas del chiapaneco como lo ha estado en años anteriores. Incluso se le propuso en diciembre, durante el alboroto en el Palacio de Bellas Artes, realizar una exposición individual. "Él estaba de acuerdo. Cuando se lo planteé estaba en Bellas Artes la polémica y dijo que en el próximo año estaría genial hacer una muestra. A ver si después de ésta ('Periferias') se retome el tema y se concrete", añadió.

"Periferias" será una exposición que abrirá sus puertas en Aguafuerte Galería el 6 de febrero en el marco de la Semana del Arte en la CDMX. Las piezas abordaránn temas que incomodan a la sociedad tales como la identidad de género y la sexualidad.

Francesca Dalla Benetta, Pablo Maire, Chiang Pei Shan, Pamela Zubillaga, Francisco Soriano, Haniel Fonseca y Luis Lezama son algunos de los creadores cuyas obras de arte formarán parte de la exhibición de arte provocativo.

