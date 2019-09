Martha Bárcena, embajadora de México ante los Estados Unidos, invitó a visitar la exposición “100 años de caricatura en El Universal. México-Estados Unidos vistos por cartonistas mexicanos” que se presentará en el Instituto Cultural Mexicano, en Washington DC, a partir del próximo miércoles 4 de septiembre.

“Ven y visita en el @MexCultureDC esta gran exposición de dibujantes políticos mexicanos de @El_Universal_Mx”, escribió la embajadora a través de su cuenta de Twitter.

Come and visit at the @MexCultureDC this great exhibition of Mexican political cartoonists from @El_Universal_Mx https://t.co/L4D7EmPTfQ

— Martha Bárcena. (@Martha_Barcena) September 1, 2019