La bailarina Elisa Carrillo marchará por las mujeres

La primera bailarina mexicana Elisa Carrillo del Staatsballett Berlin, ganadora del Premio Benois de la Danza 2019, se sumará a la marcha del 8 de marzo que se llevará a cabo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y para protestar en contra de los feminicidios y de la violencia de género. Además, dijo, las hizo un llamado a las mujeres a no tener miedo.

“Es importante que haya igualdad de derechos para hombres y para mujeres, esto es una lucha mundial de la mitad de la humanidad. Yo soy mujer, soy madre, soy hija y creo que esto no es una lucha de hombres contra mujeres, es una lucha por la paz, por el respeto, las mujeres lo merecemos, igual que los hombres. Creo que es muy importante apoyar esto, yo tengo ahora la oportunidad de estar aquí y quiero acudir a la marcha, estoy con las mujeres”, dijo hoy la bailarina texcocana en conferencia de prensa para anunciar una única función este 4 de abril, a las 19 horas, en el Palacio de Bellas Artes, como parte de la edición 36 del Festival del Centro Histórico (FCH).

Respecto al Paro Nacional de Mujeres, llamado #UnDíaSinNosotras, convocado por mujeres y colectivos feministas para este 9 de marzo con el objetivo de visibilizar cómo afecta al país los feminicidios, Carrillo indicó:

“El lunes habrá mujeres que tendrán que trabajar, por ejemplo quienes laboran en un hospital, pero trabajes o no tienes que alzar la voz, tienes que aprender a no tener miedo, mientras las mujeres podamos dejar de tener miedo vamos a tener una sociedad más igual”, dijo.

Finalmente, Carrillo añadió: “Las madres y los padres tenemos que educar a nuestros hijos, desde casa tenemos que enseñar a respetar, enseñar la igualdad entre hermanos y hermanas. La meta es lograr la igualdad y lograr que no haya más violencia”.

Respecto a la función que ofrecerá en Bellas Artes, explicó que compartirá escenario con cinco grandes figuras de compañías de Ucrania, Italia, Alemania, Estados Unidos y Rusia, además de la Compañía Nacional de Danza.

Detalló que se tratan de Ana Sophia Scheller, del National Ballet of Ukraine (Ballet Nacional de Ucrania); Mikhail Kaniskin, del Staatsballett Berlin (Ballet Estatal de Berlín); Gonzalo García, del New York City Ballet (Ballet de la Ciudad de Nueva York); Julian Mackay, del Ballet del Teatro Mijailovsky (Mikhailovsky Theatre) y Nicoletta Manni, del Balletto del Teatro alla Scala di Milano (Ballet del Teatro de la Scala de Milán).

“Es una gala más compacta, muy fresca, yo quería que formara la Nacional de Danza, soy codirectora junto con Cuauhtémoc Nájera. Será una gala con un sabor a México y a otras partes del mundo, con coreografías clásicas y neoclásicas. Nunca he bailado en Bellas Artes el ballet Oneguin, siempre ha sido mi sueño y será parte de lo que vamos a presentar, así como obras de Balanchine, Roland Petit, Alisher Khasanov y Ronald Savkovic”, indicó.

La Compañía Nacional de Danza bailará el "Tercer concierto para piano" de Rachmaninov, una coreografía de Uwe Scholz, inspirada en la producción artística del pintor Vasili Kandinski.

La bailarina compartió cómo ha vivido en Alemania la emergencia del Coronavirus, que ya ha obligado, por ejemplo, a cerrar teatros y museos en Italia. “Estamos muy tranquilos en la compañía, cuando alguien se ha enfermado se ha checado. En Berlín ya hubo tres casos, pero todo está realmente muy tranquilo, mi esposo me comentó que ya empieza a darse un poco de pánico, el algunos súpermercados la gente está comprando previsiones como pastas, pero las cosas están tranquilas, hay mucha precaución. Tengo amigos en Italia que me dicen que no hay escuelas, no hay ballet, las cosas son distintas allá, en Alemania todo sigue normal, no sé qué vaya a pasar en las siguientes semanas, pero creemos que todo se está controlando más”, refirió.

El Festival del Centro Histórico se realizará del 19 de marzo al 5 de abril.

