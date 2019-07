Proyecto "Despertares Impulsa" podría tener continuidad

Las dos vertientes del proyecto que dirige Isaac Hernández, “Despertares el Espectáculo” y “Despertares Impulsa”, podrían tener futuras ediciones pese a que el bailarín principal del English National Ballet mencionó hace unas semanas que el encuentro dancístico corría riesgo de ser cancelado.

Hasta el 19 de julio "Despertares Impulsa" ofrecerá clases magistrales, worshops, conferencias y, por primera vez en México, la audición del San Francisco Ballet School. El evento concluirá con una gala el sábado 20 de julio, en donde tomarán el escenario reconocidos bailarines de diversos países del mundo.

Hernández anunció a través de su cuenta de Twitter que la edición 2019 del espectáculo Despertares sería la última dado que no existían las condiciones necesarias para que el proyecto siguiera en pie.

Sin embargo, en conferencia de prensa, el bailarín mexicano expresó que tuvo una buena comunicación con la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, y con la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lucina Jiménez, y “dieron la bienvenida y plantearon la continuidad del proyecto en la Ciudad de México”.

En una reunión Hernández compartió sus inquietudes y tocó temas relacionados con el Fonca y Profest porque muchos de sus requisitos hacían que un proyecto como Despertares no pudiera a aspirar a recibir ese apoyo. "Me comentaron que es apenas un primer ejercicio, le dieron la bienvenida a todas mis inquietudes y quedamos en reunirnos el próximo 24 de julio”.

En la conferencia estuvieron presentes la secretaria de Cultura local, Giovana Jaspersen García; el secretario de Vinculación y Difusión Cultural del CUAAD de la Universidad de Guadalajara, Igor Lozada Rivera Melo; y el director de la Escuela de Ballet de San Francisco, Patrick Armand.

En un principio el gobierno de Jalisco tenía una participación en Despertares Impulsa con 5 millones de pesos. La secretaria de Cultura local expresó que las charlas evidenciaron el crecimiento del proyecto y se asignaron 2 millones y medio más, por lo que al final se invirtieron 7 millones y medio “para que las actividades de la parte de las industrias creativas como las conferencias, clases magistrales, incluso las audiciones, pudieran suceder de acuerdo a lo planeado”.

Isaac Hernández mencionó que el apoyo del gobierno de Jalisco fue fundamental para la realización de las actividades de Despertares Impulsa, muy aparte del espectáculo, ya que la gala está financiada totalmente por su casa productora:

“Era mi deseo que se involucraran las diferentes instituciones gubernamentales porque es un proyecto que nos beneficia a largo plazo. Despertares el Espectáculo no cuenta con ningún apoyo gubernamental este año, el riesgo financiero lo estoy corriendo con mi casa productora y en taquillas, en donde sí cuento con un apoyo como respaldo, no económico, por parte del Auditorio Telmex”.

El ganador del Benois de la Danse 2018 mencionó que está desarrollando una idea de mapa de Federación de Industrias Creativas, basada en un modelo del Reino Unido y adaptada a la realidad que se vive en el país para ayudar a la profesionalización de los artistas y creadores. Con esto propone un mecanismo que genere una oficina de derechos de autor, el acceso a altos mercados internacionales y promoción digital, entre otras cosas.

Todo este proyecto está integrado en un plan que “está consolidando porque la Federación ya está constituida legalmente. Es un modelo que llevará tiempo y que se está trabajando e involucrando a distintos personas como el filántropo Manuel Arango, para que una vez esté consolidado se pueda mover a otras partes”.

Las audiciones para la San Francisco Ballet School, las cuales tuvieron un registro de 120 postulaciones, con 50 seleccionados, entre ellos 41 mujeres y 9 varones, serán mañana y estarán a cargo del director Patrick Armand.

“Me interesa ver el amor a la danza. Lo que yo les diría a todas las personas que no pudieron audicionar en esta ocasión es que no se desanimen, que sigan luchando y que no pierdan el espíritu, si no es con una escuela como la nuestra, como el San Francisco Ballet School, será con alguna otra, la cosa es continuar buscándolas”, añadió Armand.

Hernández también expresó que se reunió con el diputado Sergio Mayer para discutir la creación de una ley de Mecenazgo y responsabilizar un poco más a la industria privada a que se involucre un tanto en este tipo de proyectos.

El bailarín mencionó que seguirán las conversaciones con el gobernador del estado para que se establezcan más proyectos. “Cuando anuncié que sería la última edición de Despertares fue impresionante ver la respuesta del público, porque se está convirtiendo en proyecto de todos los mexicanos. Eso es algo que yo quería lograr y que me llevó nueve años consolidar. Hay ciertas cosas que me gustaría que estén en un mejor contexto para poder planear el proyecto a 10 - 15 años más, incluso un gran reto como la visita del English National Ballet, entre otras cosas para tener la posibilidad de planear más Despertares”.

Las conferencias de Diego Plaza, Karla Castañeda, Sassy Gregson, Serena Fusai y Samantha Gilsenan; la inauguración del mural "Magdalena" de Fin DAC; la clase magistral de Isaac Hernández y Emmanuel Thibault, de la Ópera de París, forman parte de algunas de las actividades del programa de Despertares Impulsa, el cual concluirá con la gala del próximo 20 de julio en donde tomarán escenario María Alexandrova y Vladislav Lantratov, artistas principales del Bolshoi Ballet; Alina Cojocaru, bailarina principal del English National Ballet quien bailará por primera vez en México, su hermano Esteban Hernández, entre otros.

nrv