Arte virreinal, en el Palacio de Iturbide

La exposición "Joyas de la Pinacoteca de La Profesa. Dos congregaciones y una colección" podrá verse, a partir de hoy y hasta el 31 de octubre en la planta baja del Palacio de Iturbide (Corredor Madero 17, Centro Histórico). Los académicos del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rogelio Ruíz Gomar y Pedro Ángeles Jiménez, curaron la muestra; el guión museográfico quedó en manos de la directora de Fomento Cultural Banamex, Cándida Fernández de Calderón.

"Joyas de la Pinacoteca de la Profesa" se conforma por 45 cuadros novohispanos que datan de los siglos XVII y XVIII, y forman parte de las cerca de 300 piezas del acervo de la Pinacoteca del templo de la Profesa (Isabel La Católica 21, Centro Histórico), patrimonio que le pertenece a la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Son seis los ejes de esta muestra que incluye obras de Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, Nicolás Enríquez y José de Ibarra, entre otros artistas virreinales icónicos.

La exposición empieza con el óleo Santa Teresa recibe el velo y el collar de la Virgen y San José, de Villalpando. Después de esta entrada siguen los bloques temáticos: la presencia de los jesuitas en la Profesa —el templo le perteneció a dicha compañía hasta 1767 y los Oratorianos Filipenses tomaron posesión de él en 1771 — o, en otras palabras, “la orden religiosa y el sentido de la misma”, cuenta en entrevista Ruíz Gomar, para después abordar a los principales representantes jesuitas y oratorianos.

Siguen las piezas de temática cristológica que representan escenas de la vida y la Pasión de Cristo; los cuadros dedicados a la Virgen María; los santos y profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento y, por último, “los ejercicios para el crecimiento espiritual que eran parte de la labor de los jesuitas y de los filipenses”: revelaciones, meditaciones, confesiones y sacrificios.

El curador también comentó que después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, la Pinacoteca cerró sus puertas al público. “Es un espacio rico en obra y no muy conocido. Merece mayor difusión porque su acervo es, en verdad, importante. Banamex tuvo la idea de seleccionar los principales cuadros y exhibirlos”. Los padres filipenses, afirma, no gozan del apoyo de organizaciones civiles o federales. “El edificio tiene severos daños, varias partes están apuntaladas y no hay recursos para restaurarlo”, concluye.

La muestra puede visitarse todos los días de 11:00 a 19:00 horas. La entrada es libre.

300 PIEZAS aproximada-mente forman parte del acervo de la Pinacoteca del templo de la Profesa.