Argentina Durán cerrará año con su primer disco

La pianista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional, Argentina Durán, presentará su primera producción discográfica el 9 de diciembre, a las 18 horas, en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes. “Fueron años de montaje y de estudio. El disco incluirá obras de compositores mexicanos, aunque también tiene dos piezas mías, y ciertas obras muy poco grabadas que son casi inéditas. También el Danzón 2 de Márquez para piano solo, obra que se ha grabado poco”.

La edición del disco se limitará a 300 ejemplares y coronará uno de los años más activos de la joven pianista. “En este momento, estoy muy de lleno en la interpretación. Jamás en mi vida había tocado tanto con orquesta como en este año. Estuve en Dubái, Ecuador y Colombia; toqué con la Orquesta de Colima, con Filarmonía, con la Sinfónica del Politécnico, toqué con la Orquesta Filarmónica de las Artes, fui solista de la Sinfónica Nacional”.

Sobre el oficio, la también ganadora del Concurso Internacional Cittá di Barletta, en Italia, dijo que “la vida del intérprete se resume en la soledad del instrumento y enfocarse en una línea. Aunque me encanta componer porque es el lenguaje del alma, la composición y la interpretación son dos ramas diferentes y a cada una habría que dedicarle una vida. Creo que la interpretación es muy generosa; llegar a vivir de la composición es bastante complicado y diría lo mismo de la interpretación. Pero, en mi caso, estar con un trabajo fijo me ha ayudado mucho para poder dedicarme a otros proyectos en cuanto a la interpretación. Por las necesidades de mi vida me he inclinado más a la interpretación”.

El revés de la interpretación es, para Durán, el mismo de muchas profesiones. “Siempre se busca a alguien con experiencia y pocas veces se da la oportunidad de forjar esa experiencia, sobre todo en orquestas profesionales. Siempre buscan a alguien que ya haya tocado en concierto con orquesta. Además, hay mucha competencia, por lo que los músicos jóvenes siempre deben estar buscando concursos. Creo que los jóvenes si tienen un trabajo difícil, en especial en México”.

Sobre la influencia de la música clásica en los jóvenes, la pianista afirmó que existen muchos prejuicios. “Mi público principalmente es joven, no es verdad que la juventud no se acerca a la música clásica. Tenemos también las ventajas de la difusión de las redes sociales; nos toca modernizarnos porque la competencia actual no es la misma que la de hace 20 años: hay más competencia, más demanda, más nivel”.

El 18 de noviembre, Durán tocará el Concierto para piano n.º 5 Emperador, de Beethoven, “Es el concierto más difícil de tocar”, concluyó.