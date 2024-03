En "Ana contra la muerte", cuatro actrices —Mariana Giménez, Nohemí Espinosa, Montse Ángeles Peralta y Mariana Gajá— interpretan once roles al mismo tiempo; roles que, como Ana, personaje principal, se encuentran en situaciones morales al límite: abogadas, amigas, reclusas, doctoras, enfermeras, policías y dealers. En el caso de Ana, la confrontan el cáncer que padece su hijo y la falta de recursos para pagar el tratamiento, hechos que ponen a prueba —a ella, quizá también al público— hasta dónde es capaz de llegar para salvar a alguien que ama.

"La historia gira alrededor de Ana, pero todos los personajes son ese parchecito en el camino, aquello que le hizo dar la vuelta y la pared con la que se topó. Entonces, juegan pues papeles importantes en esta historia", cuenta, en entrevista, Montse Ángeles Peralta, quien le da vida a varios de los personajes que acompañan a la protagonista.

"Entre tres estamos jugando con todos los personajes; mientras, Ana se queda en una sola actriz, que es Mariana Giménez. El dispositivo es sencillo, nos ponemos una bata y somos una doctora; nos ponemos un saco y somos una abogada. Parecen elementos simples, pero, paralelamente existe un grado de complejidad porque la escenografía y la iluminación son parte de la historia. Es toda una narrativa que se va creando en escena. Llegar a esa coordinación nos ha llevado su tiempo y nos ha roto la cabeza", dice y recalca que la iluminación introduce al espectador a un mundo imaginario: "Nos muestra la vida interior de Ana, cómo ella está viviendo y enfrenta una situación límite".

Es difícil, continúa la actriz, especular qué puede detonar en el espectador esta obra, escrita por el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón: "Habrá quiénes no sean padres y no hayan vivido la experiencia de tener un hijo, un ser por el que dejarías todo, por el que pelearías contra lo que sea si está en peligro. Aquí se trata de la lucha contra la muerte de un ser amado. Desafortunadamente, el cáncer es la enfermedad del siglo, la mayoría hemos tenido de cerca, un poco más o un poco más, a un ser querido que ha tenido cáncer".

En el proceso para darle vida a esta obra, después de que el director Cristian Magaloni le mandara el texto a las actrices, Peralta cuenta que tras unos minutos de lectura en voz alta los ojos se les inundaban: "Teníamos que cerrar el libro, respirar un poco y regresar después de un rato porque es muy fuerte lo que cuenta. Está muy bien escrito, es un recorrido en el que no hay manera de que uno no conecte, de que por alguna parte no llegue el golpe".

Fue un tránsito, dice, por varias etapas hasta que pudieron desmarcarse un poco, hacer bromas y volver, por su propia voluntad, a lo que la ficción demanda. Sobre Magaloni cuenta que es "un director de actores apasionado y dedicado al máximo. Nunca me había encontrado con un director tan cuidadoso, preciso y amoroso. Nos ha tenido paciencia para los momentos en los que no hemos podido ni decir el texto y supo cómo sacarnos de allí para descubrir cosas que ni nosotras mismas veíamos".

La actriz concluye: "Es un proceso en el que estamos súper emocionados porque estamos trabajando duro desde hace varios meses. Nos sentimos emocionados de sacar a la luz, por fin, este proceso, que se dio a fuego lento. Creemos que ya es momento de compartirlo".

"Ana contra la muerte" puede verse hasta el 28 de abril en el Foro La Gruta, los viernes, a las 20:00, y los sábados y domingos, a las 18:00 horas.

