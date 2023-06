Una muestra de las tradiciones musicales zapotecas, del Istmo de Tehuantepec y de Michoacán, cuyo género principal es la canción Pirekua —repertorio que principalmente está en purépecha, explica el arreglista Eric Trejo— es explorada por el ensamble de guitarra clásica y voz, que conforman Aleph Duo y la soprano Irasema Terrazas, en el disco "Acerca del origen", cuyo lanzamiento oficial será el 30 de junio en la página oficial de la compañía discográfica Urtext Digital Classics (urtextonline.com) y el 5 de septiembre en las plataformas habituales de venta de música (Spotify, Amazon, Apple)."Lo que buscamos, guiados por nuestra inquietud musical es ofrecer una mirada de esta música a partir de nuestras influencias", explica Trejo, integrante de Aleph Duo.

El punto de partida del disco son las tradiciones ya enlistadas —las istmeñas en zapoteco; tres canciones Pirekuas— junto a ciertas canciones en español —"La del rebozo blanco", huapango lento de Rubén Fuentes y Rafael Cárdenas, y "Las ciudades", de José Alfredo Jiménez,— dos sones jarochos —"Las olas del mar" y "El gavilancito", las cuales son de dominio público— y una obra, "Tríptico", del propio Trejo, que se inspira en ritmos mexicanos pero fue compuesta únicamente para dos guitarras.

Son tradiciones, abunda el arreglista, que siempre nos han conmovido en un plano estético, artístico, y que se exploran desde una óptica especializada en la música de cámara, la guitarra y el canto clásico: "Para nosotros es importante acentuar que somos músicos de formación clásico, no somos folcloristas ni tenemos una trayectoria que se base en la música tradicional mexicana.

Abordamos las tradiciones desde nuestro dominio del instrumento, la trayectoria aprendida en el conservatorio, y la composición y los arreglos", continúa.

Para la soprano Irasema Terrazas, quien también es conocida por su carrera como actriz de doblaje, "se trata de un ejercicio de reinterpretación musical a partir de un profundo respeto. Las tradiciones populares tienen una historia cargada de una fuerte tradición y nos acercamos a ellas sirviéndonos de nuestro bagaje académico y musical. Esto implica el conocimiento y el respeto de la tradición, y la propuesta de una reinterpretación".

Aleph Dúo e Irasema Terrazas lanzan el álbum "Acerca del origen", llenos de sonidos zapotecas. Foto: INBAL

Cada canción, retoma la palabra Trejo, fue abordada de manera distinta: "Nos guiamos un poco por nuestro instinto musical a la hora de hacer los arreglos; de tal modo que hay unos arreglos que son cercanos a las versiones originales. En otros casos nos alejamos en mayor o menor medida de la versión, lo cual, por momentos, convierte a las canciones en nuevas piezas. Nuestra experiencia musical les da un rostro distinto; pero también es cierto que buscamos resaltar aquello que hace especial a la música del Istmo y las Pirekuas".

El otro integrante de Aleph Dúo, el guitarrista, arreglista y maestro de la Universidad Anáhuac, Gustavo Camacho, ve este disco como un trabajo que tiende más hacia la búsqueda de un desfogue, "un foco de atención a públicos distintos de los que se acercan habitualmente a estos repertorios. Son canciones cuyos oyentes, en muchos casos, conocen por tradición familiar. Lo que hacemos es llevarlo a otros terrenos, como una especie de reivindicación de lenguajes valiosos para la tradición mexicana".

En el caso particular de Terrazas hubo un reto mayor: cantar en purépecha y zapoteca. Al margen de descifrar las melodías —explica—, lo cual es una cuestión intrínseca al proceso de cualquier músico y cantante, el verdadero reto fue enfrentarse a los idiomas. "Nunca antes había cantado en purépecha; en zapoteco había cantado una vez hace muchos años. Lamentablemente no son lenguas que uno escuche en la calle y, desde el punto de vista nacionalista, esto me causa un poco de pesar. Hay una riqueza inmensa y es notorio el hecho de que uno sea mexicano y no conozca esto ni tenga forma de entrar en contacto con ella, salvo que una cuestión profesional lo provoque".

La soprano se centra en ciertos fonemas del purépecha y en cómo, al hablar de corrido, el zapoteca puede parecer un trabalenguas a un mexicano promedio que sólo hable español. "Fue más difícil cantar en lengua zapoteca del Istmo y en purépecha, a pesar de que ambas tienen una sonoridad hermosa, que en francés, alemán e italiano, idiomas regulares de un cantante clásico", concluye.

