Este miércoles, activistas de Greenpeace y la organización de apoyo a fotoperiodistas palestinos, Unmute Gaza escalaron el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid. Su objetivo era denunciar los ataques de Israel en Gaza y demandar un alto al fuego.

El lugar elegido estratégicamente fue el recinto que alberga el renombrado cuadro "Guernica" de Pablo Picasso, pintado en 1937, que simboliza el sufrimiento de la población durante la guerra civil española, señala "ArtNews".

Utilizando los ascensores de cristal junto a la fachada, el grupo desplegó una pancarta de gran tamaño basada en la ilustración del artista estadounidense Shepard Fairey, reconocido por su icónico cartel "Hope" utilizado por Barack Obama, y en una fotografía de Belal Khaled, un fotógrafo nacido en Gaza. La imagen mostraba a un niño cubierto de sangre con el mensaje "Can you hear us?" ("¿Nos pueden escuchar?"). Además, se acompañó con carteles pequeños amarillos con la frase "ALTO EL FUEGO AHORA" en negritas.

Cabe recordar que el conflicto entre Israel y Hamás, el grupo militante que controla Gaza, dio un nuevo rumbo el 7 de octubre de 2023. Ese día, terroristas lanzaron más de 3 mil cohetes a territorio israelí e irrumpieron en la frontera, causando masacres y tomando 250 rehenes. En respuesta, Israel llevó a cabo una enérgica ofensiva terrestre, provocando el desplazamiento de palestinos y la destrucción de hogares y hospitales.

A pesar de los llamados internacionales y de los activistas, un portavoz del gobierno israelí declaró hoy mismo que no frenarían el ataque en Gaza, según informa The Guardian.

Por su parte, la directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña, describió la situación en Gaza como "desesperada" después de 109 días de conflicto, calificándolo como una "catástrofe humanitaria de proporciones descomunales". En una nota de prensa, enfatizó: "No nos podemos quedar de brazos cruzados; queremos que sepan que sí podemos oírles. Hoy unimos nuestras voces a las suyas y hacemos un llamamiento a las partes implicadas y a la comunidad internacional para priorizar la preservación de la vida humana por encima de todo".

Activistas de Greenpeace cuelgan una pancarta pidiendo un "Alto el fuego ya" en el Museo de Arte Reina Sofía en Madrid pic.twitter.com/IHqSbpOK4U — Palestina Internacional Broadcast (@pbi_es) January 24, 2024

