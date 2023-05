De la presidencia de Ernesto Zedillo, pasando por la transición con Vicente Fox y Felipe Calderón, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y hasta la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, el caricaturista Jabaz ilustra décadas de la escena política de México a través del cartón político. Este recorrido se reúne y exhibe en la muestra titulada El país de nunca Jabaz. De Salinas a López Obrador, que se lleva a cabo en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (Mupag), en Guadalajara.

“El sexenio de Fox era chiste tras chiste, tuvimos un presidente muy payaso que daba mucho material”, dice el monero Jabaz en entrevista.

Sin embargo, las risas no perduran, pues el caricaturista señala que hacer cartón político no ha sido una tarea sencilla en los últimos años.

“Este sexenio ha sido muy difícil para mí por la presión de López Obrador y su ataque a los medios, mañanera tras mañanera. La manera en la que algunos medios responden a esto es autocensurándose, entonces sí resulta difícil el estar esquivando, toreando, la autocensura que tienen muchos periódicos”, reconoce el caricaturista.

Para poder solucionar esto, Jabaz dice que los medios no tendrían que depender, en cierta medida, económicamente de la publicidad del gobierno, sino encontrar una forma de sostenerse sin ese ingreso, aunque reconoce que no es algo sencillo.

“Así se solucionaría este problema de censura que impone el gobierno que a lo mejor no lo dice directamente, pero se impone a través de sus acciones”, agrega.

Pese al actual panorama, Jabaz asegura que no ha limitado su libertad de expresión y dice que sigue trabajando como lo ha hecho en las últimas décadas.

La muestra es una retrospectiva de aproximadamente 35 años de trayectoria que José Antonio Baz, como realmente se llama el caricaturista, ha tenido en distintos medios de comunicación. La exposición fue curada por Gutierre Aceves, quien hizo la selección de 200 cartones a partir de una previa selección que hizo el propio Jabaz. Dos salas de la exposición se concentran en los cartones que ilustran a sexenios presidenciales, mientras otra sala está dedicada a temas internacionales y a noticias locales de Jalisco.

Al reflexionar sobre sus años de trabajo, Jabaz revela el secreto para que la política mexicana no desgaste el sentido del humor:

“Si se la toma uno de una manera solemne y si se le cree a los políticos, pues sí se amarga uno. Lo que yo trato es tomarlo como terapia, ver las cosas por el lado humorístico. Esa es la ventaja que tiene la caricatura”.

Otro elemento que, dice el caricaturista, ayuda a reír es que su estilo no es como el tradicional cartón político, sino que consiste en fotomontajes. José Antonio Baz, quien trabajó como diseñador gráfico y diseñador editorial, dice que llegó a este estilo en los años 80. Explica que poner los rostros de los presidentes en cuerpos desproporcionados o contextos disparatados ayuda a que sea más ridícula la imagen. Justo por este estilo, algunas personas se han referido a él como el precursor del meme.

Al respecto, el caricaturista asegura que, a diferencia de los memes, él no busca la viralidad ni se empeña en difundir sus trabajos en redes sociales, pues es un medio que no le llama tanto la atención. “Soy bastante malo con eso de las redes. No tengo el conocimiento ni las ganas de que mis trabajos se vuelvan virales. A uno como creador ya se le escapa el uso que el lector le dé a su trabajo o a su intención. Por ejemplo, al inicio de mi carrera, mi crítica era retomada por la izquierda; actualmente mis cartones son retomados por gente de derecha”, agrega.

El país de nunca Jabaz. De Salinas a López Obrador estará en el Mupag, ubicado en Alcalde 225, centro (Casa de los perros) en Guadalajara, hasta septiembre. La entrada es libre.



